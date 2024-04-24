بعد مرور أشهر على طلاقهما.. هنا الزاهد توجّه ضربة قويّة لـ أحمد فهمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور أشهُر عدة على طلاق الفنانة هنا الزاهد من الفنان أحمد فهمي، وإبقاء متابعة كل منهما للآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، فاجأت هنا جمهورها أمس (الاثنين) بإلغائها متابعة طليقها، رغم استمرار الأخير في متابعتها.

وكانت هنا الزاهد قد كشفت في لقاء مع برنامج “ET بالعربي”، على هامش العرض الخاص لفيلمها الجديد “فاصل من اللحظات اللذيذة” في دبي، كيف أمضت أول رمضان لها بعد طلاقها من الفنان أحمد فهمي، حيث قالت: “العيلة احتضنتني كثيراً وكانوا سعداء أنني كنت معهم، أنا حاسة إن الموضوع هادئ وحلو وماما ربّنا يخليها لي هي وإخواتي وحشوني وقاعدة معاهم”.

أما عن فكرة تعاونها من جديد مع أحمد فهمي في عمل فني، فقالت هنا الزاهد: “لو الدور حلو ممكن”.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان أحمد فهمي قد تواصل معها وبارك لها على فيلمها الجديد، قالت هنا الزاهد: “لأ لسه لأن الفيلم لسه منزلش”.