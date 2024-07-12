ياسمين عبد العزيز كانت المرشّحة الأولى لمسلسل هذه النجمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفادت بعض المصادر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت المرشحة الأولى لمسلسل “برغم القانون”، وأن مفاوضات أُجريت بينها وبين الشركة المنتجة للعمل لكنهما لم يتفقا، فاعتذرت، وهو ما دفع الشركة لاختيار الفنانة إيمان العاصي بديلةً لها، لتقدّم أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما.

وكانت ياسمين قد أعلنت عن تعاقدها أخيراً على بطولة مسلسل جديد لرمضان 2025، حيث نشرت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صوراً من إتمام تعاقدها مع شركة “سينرجي” على تقديم بطولة عمل درامي جديد يُعرض في موسم رمضان 2025، وذلك بعد غيابها عن موسم رمضان الماضي، حيث كان آخر أعمالها مسلسل “ضرب نار”، الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وهو ما دفع الجمهور للربط بين التدريبات والمسلسل الجديد.

ويضم مسلسل “برغم القانون” عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: إيمان العاصي، هاني عادل، جوري بكر، رحاب الجمل، جيسيكا حسام، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز…، وهو من تأليف نجلاء الحديني وإخراج محمد عبد السلام.