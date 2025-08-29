ماجد المصري وزوجته في جلسه تصوير رومانسية على البحر .. هكذا ظهرا

من أمام البحر .. ماجد المصري وزوجته في إطلالة رومانسية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 أغسطس 2025 06:57 مساءً - شارك النجمجمهوره ومحبيه من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ عددًا من الصور من جلسة تصوير رومانسية جمعته بزوجته السيدة رانيا أبو النصر من أمام البحر، وقد لاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من كل محبيهما.أطل النجموزوجته في جلسة تصوير في غاية الرومانسية من أمام البحر وذلك أثناء قضاء إجازتهما؛ حيث أطلت زوجته رانيا أبو النصر بفستان أبيض طويل ذات فتحة أمامية؛ ومطرز بالذهبي أبرز أنوثتها ورشاقتها، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها مع اعتماد مكياج ناعم يلائم الأجواء الصيفية أبرز رقة وجمال ملامحها، وأكملت إطلالتها الصيفية بأقراط على شكل "نجمة البحر".أمافقد ظهر بطقم أنيق مكون من قميص وبنطال بدرجات الزيتي، وقد بدا الثنائي في غاية الرومانسية والإنسجام.

في سياق آخر بدأ الفنانتصوير مشاهده الأولى في فيلم "الست لما" بطولة الفنانةوالذي يتواصل تصويره حالياً، حيث التحق المصري بأسرة العمل الأحد 27 يوليو الماضي، وذلك بعد أسابيع من الشكوك حول مشاركته في الفيلم لا سيما وأنه أكد في أكثر من مناسبة عدم مشاركته في العمل، خاصة أنه تم عرضه عليه منذ فترة قبل بدء تصويره مؤخراً.وتأتي مشاركةفي فيلم "الست لما" كضيف شرف، حيث يُجسد دور زوج يسرا التي تعمل مذيعة تلفزيونية وسيكون ظهوره خلال عددٍ قليل جداً من المشاهد، إذ اتفق مع المنتج محمد السبكي على ذلك.فيلم "الست لما" من بطولة يسرا، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمد أنور، كريم عفيفى، محمود البزاوى، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد المصري، حمدي الميرغني، رحاب الجمل وآخرون، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبوغريب وإنتاج ندى ورنا السبكي.يستمر في تواجده السينمائي القوي خلال الفترة الأخيرة، حيث يعمل حالياً على تصوير فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" والذي يُشارك في بطولته إلى جانب عمرو يوسف وأسماء جلال، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز، وآية سليم، والعمل قصة وإخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني، وتدور أحداثه فى إطار رومانسي اجتماعي، كما ينتظر عرض فيلم "الغربان" والذي يشارك بطولته بجانب الفنان عمرو سعد.من جهة أخرى كانت آخر مشاركاته الدرامية من خلال مسلسل "إش إش" أمام الفنانة مي عمر وعدد كبير من الفنانين، وجسد خلال أحداث المسلسل شخصية "المعلم رجب الجريتلي"، فيما جاء المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وقد حقق المسلسل نجاحاً كبيراً لدى الجمهور العربي وذلك خلال عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.يمكنكم متابعة وصيّة ماجد المصري لأبنائه الأربعةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».