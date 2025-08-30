بالفيديو- محمد رمضان وعايض بصوت واحد: “جدّة غير”

شارك الفنّان المصريّ محمّد رمضان، في أداء أغنية “جدّة غير” إلى جانب الفنّان السّعوديّ عايض، وهي الأغنية الرّسميّة لموسم جدّة لهذا العام، في تعاون مميّز جذب اهتمام الجمهور.

بهذه المناسبة، نشر “رمضان” عبر “إنستغرام” مقطع فيديو من داخل السّتوديو أثناء تسجيل العمل وعلّق قائلًا: “جدّة غير.. بلد الطّيبة وبلد الهيبة وبلد الخير. الأغنية الرّسميّة لموسم جدّة مع أخي وحبيبي عايض.. إنتاج ستديوهات مرواس كلّ سنة وجدّة والمملكة العربيّة السّعوديّة بصحّة وخير وسعادة”.

الأغنية سرعان ما لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور في مصر والوطن العربيّ، إذ أشاد المتابعون بكلماتها وأجوائها الاحتفاليّة وأصبحت متوفّرة حاليًّا عبر قناة محمّد رمضان الرّسميّة على “يوتيوب”.

على صعيد آخر، كان محمّد رمضان، قد أطلق مؤخّرًا أغنية “قلبي سمّيتو لبنان” عبر قناته الرّسميّة على “يوتيوب” وجميع المنصّات الموسيقيّة وهي أغنية باللهجة اللبنانيّة من كلمات وتوزيع رودي سليمان، أمّا الكليب فجاء برؤيا فنّيّة لحسين كسيره وإخراج جعفر حيدر.

قدّم رمضان، الأغنية لأوّل مرّة في حفله الأخير في بيروت، حيث صعد إلى المسرح على إيقاعات الدّبكة اللبنانيّة، وهذا ما أشعل تفاعل الجمهور الّذي شاركه الغناء والرّقص.