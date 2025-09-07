طارق العلي وجمال الردهان ينضمان لأبطال مسلسل سستر فخرية لـ هدى حسين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 11:07 صباحاً - أعلن المخرج مناف عبدال عن انضمام الفنان طارق العلي، والفنان جمال الردهان، لأبطال مسلسل "سستر فخرية"، وهو العمل الذي انطلق تصويره خلال الأيام القليلة الماضية، تمهيداً لعرضه في موسم "الأوف سيزون".

مناف عبدال مع النجوم الجدد بمسلسل سستر فخرية

"سيستر فخرية".. حكايات إنسانية

كشف مناف العبدال عن هذا الأمر عبر فيديو قصير نشره على حسابه الرسمي بـ "إنستغرام"، ظهر من خلاله وهو جالس على طاولة مع بطلة المسلسل الفنانة هدى حسين، والنجوم الجدد طارق العلي وجمال الردهان، معتبراً أن انضمام هذين النجمين بمثابة إضافة قوية لأنهما سوف يضيفان للعمل بعداً فنياً مميزاً، قائلاً في تعليقه: "بكل فخر نرحّب بانضمام النجم القدير، والنجم القديرإلى أسرةوجود هذين العملاقين إلى جانب نخبة من النجوم يضيف للعمل بُعدًا فنيًا ودراميًا مميزًا، ويمنح المشاهدين جرعة مضاعفة من الإبداع والفرح".بين حنين التسعينيات وتشابك الحكايات الإنسانية، يعود المشاهد مع عمل درامي يحمل في طياته دفء الماضي وإثارة المواقف غير المتوقعة. رحلة تضع الأبطال أمام اختبارات صعبة، وتكشف عن أسرار تختبئ خلف تفاصيل الحياة اليومية، وذلك من خلال مسلسل بعنوان ""، الذي ينقل جمهوره إلى أجواء التسعينيات حيث يضعهم أمام حكايات إجتماعية متنوعة بطابع إنساني ودرامي خفيف، لتكشف عن مواقف حياتية معقدة واختبارات صعبة يمر بها الأبطال، ومع تطور الأحداث، تتجه الخيوط نحو شخصية "فخرية"، التي تجسدها النجمة هدى حسين، لتصبح القلب النابض والمحرك الأساسي للعمل.

وبجانب قصته المميزة، هناك عامل آخر سوف يجعل مسلسل "سستر فخرية"، ضمن قائمة المشاهد الأولية، وهو أن بطلته النجمة هدى حسين والتي دائماً نجدها في أعمال درامية ذات ثقل، ودلل علي ذلك مخرج العمل مناف العبدال، والذي أكد في منشور سابق له عبر حسابه على "إنستغرام"، أن المسلسل سيكون تجربة مختلفة تماماً له، وللفنانة هدى حسين، قائلاً: "تجربة مختلفة بطعم النجاح، لما يكون الحلم أكبر من الخوف، تبدأ أجمل الحكايات مع ملكة الشاشة الخليجية الرائعة هدى حسين.

المسلسل يتكون من 8 حلقات، ويشارك في بطولته كوكبة من نجوم الخليج وهم مرام البلوشي، خالد أمين، أحمد إيراج، شهاب حاجية، ميس كمر، حسن عبدال، مشعل الشايع، أبرار أبو سيف بالإضافة إلى آخرين، وقام بتأليف العمل محمد شمس.

