بيتر دينكلاج يكشف عن سر استمرار زواجه لمدة 20 عامًا

بيتر دينكلاج يؤكد أن الصبر جعل علاقته الزوجية تستمر 20 عامًا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 10:03 مساءً - عقب احتفالهما بالذكرى العشرين لزواجهما في وقت سابق من العام الجاري، قرر النجم الأمريكيأن يُشارك جمهوره ومُحبيه سر استمرار زواجه من إيريكا شميدت لمدة عشرين عامًا.

وخلال حديث له مع "People" على هامش العرض الخاص لأحدث أفلامه السينمائية "روفمان Roofman" المُقام في نيويورك أمس الإثنين 8 سبتمبر، أكد النجم بيتر دينكلاج البالغ من العمر 56 عاماً أن سر نجاح واستمرار زواجه لمدة عشرين عاماً يتلخّص في كلمة واحدة وهي الصبر، مشدداً: "الصبر من أجل الصبر".

Peter Dinklage Shares the Secret to His 20-Year Marriage with Wife Erica Schmidt — and It’s Only 1 Word (Exclusive) https://t.co/ZtywDNkRDx — People (@people) September 9, 2025

بيتر دينكلاج يتحدث عن مشروعه السينمائي الجديد

تفاصيل فيلم "روفمان Roofman"

— People (@people)وقد رُزقا بيتر دينكلاج وإيريكا شميدت خلال فترة زواجهما بطفلين؛ ابنة وُلدت عام 2011 وابن وُلد عام 2017، ولم يُكشف عن اسميهما.كما تحدث النجمخلال اللقاء عن أحدث أفلامه السينمائية "روفمان – Roofman" الذي دارت أحداثه في متجر، مؤكدًا بأن موقع التصوير كان مُفيدًا لفريق عمل الفيلم واعتبروه "منجمًا ذهبيًا"، حيث أن هذا المتجر الذي تم التصوير فيه كان قديمًا ومهجورًا، لكنهم جددوه وتم تحويله إلى متجر عصري ليناسب زمن أحداث الفيلم مؤكدًا بأنهم تمكنوا من أخذ الألعاب من موقع التصوير إلى المنزل.يُمكنكم قراءة: Game of Thrones يحطّم الأرقام القياسية بترشحه لـ 32 جائزة إيميوأضاف دينكلاج أنه متحمس للغاية للعمل مع تشانينج تاتوم وكيرستن دانست في هذا الفيلم الذي عُرض لأول مرة عالميًا في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2025 يوم 6 سبتمبر، موضحًا أنهما ممثلان رائعان، وشعر بروح الفريق في كل شيء خلال العمل. مؤكدًا أن طاقة فريق العمل كانت رائعة، ولطالما كان يحلم بالعمل معهما وقد نجح في ذلك.تأتي أحداث فيلم "روفمان Roofman" المُنتظر عرضه في أكتوبر المُقبل مستوحاه من قصة حقيقية والتي تدور حول شخصية "جيفري مانشستر" والتي يُجسدها الممثل الأمريكي تشانينج تاتوم وهو جندي سابق في الجيش وأب يعاني من صعوبات مالية ويُقرر اللجوء إلى سرقة سلسلة مطاعم شهيرة عن طريق حفر ثقوب في أسقفها مما أكسبه لقب "روفمان".وعقب هروبه من السجن يعيش بشكل سري داخل أحد المتاجر لمدة ستة أشهر، وقد نجى خلال تلك الفترة من أن يُكتشف أمره وهو يخطط لخطوته التالية ولكنه حينما يقع في حب "لي" والتي تُجسد شخصيتها كيرستن دانست وهي أم مطلقة تبدأ حياته المزدوجة في الانهيار وتبدأ لعبة مطاردة مثيرة ومشوقة مع الكشف عن ماضيه، ويأتي الفيلم من تأليف وإخراج ديريك كيانفرانس.