إيمان العاصي تبدأ تصوير مسلسل قسمة العدل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 سبتمبر 2025 07:02 مساءً - بدأت الفنانة إيمان العاصي تصوير مسلسلها الجديد "قسمة العدل"، الذي يُمثل ثاني تجارِبها في البطولة المطلقة بالدراما التلفزيونية، بعدما سبق وحققت نجاحاً كبيراً على المستوى النقدي والجماهيري، من خلال مسلسل "برغم القانون" الذي عُرض العام الماضي.

بصورة من الكواليس.. انطلاق تصوير "قسمة العدل"

وقد نشرت إيمان العاصي عبْر خاصية الـ"ستوري" عبْر حسابها بـ"إنستغرام" صورة لها من داخل كواليس تصوير مسلسل "قسمة العدل"، اليوم السبت، من داخل أحد البلاتوهات بالقاهرة، وذلك بعد فترة طويلة من البروفات والتحضيرات، لاسيّما وأنّ الأحداث تدور في إطار اجتماعي شعبي. ومن المُقرر عرضه خلال الأسابيع المُقبلة ضمن مسلسلات الـ"أوف سيزون".

إيمان العاصي من كواليس تصوير قسمة العدل- الصورة من حسابها على إنستغرام

أبطال "قسمة العدل"

ويُشارك في بطولة المسلسل بجانب إيمان العاصي، كلٌّ من: رشدي الشامي، خالد كمال، محمد جمعة، عابد عناني، دنيا ماهر، خالد أنور، علاء قوقة وآخرين. والعمل تأليف أمين جمال. وإخراج أحمد خالد. وإنتاج شركة United Studios.

ويستعرض "قسمة العدل" المكوّن من 30 حلقة، صراعَ الأشقاء على أملاك والدهم في حياته؛ حيث تجسِّد إيمان العاصي دَور الأخت الوحيدة لثلاثة أشقاء، يجسّد أدوارهم الفنانون: خالد كمال، عابد عناني، خالد أنور. فيما يظهر الفنان رشدي الشامي بدَور الأب الذي تتصاعد حوله الأحداث، بينما تكون الأم متوفاة منذ البداية، ولن تظهر في الأحداث.

ثاني بطولة مطلقة لـ إيمان العاصي في الدراما

يُعَد مسلسل "قسمة العدل" ثاني بطولة مطلقة للفنانة إيمان العاصي في عالم الدراما، بعدما قدّمت العام الماضي مسلسل "برغم القانون"، الذي حقق نجاحاً لافتاً، وحظي بمتابعة جماهيرية واسعة. وهو ما زاد من حماس جمهورها لمتابعة عملها الجديد وما ستحمله شخصيتها من مفاجآت درامية.

آخر أعمال إيمان العاصي في الدراما، جاءت خلال مسلسل "برغم القانون"، والذي دارت قصته حول ليلى، محامية في مدينة بورسعيد، تستيقظ ذات يوم لتجد أن زوجها قد اختفى تاركاً وراءه طفلين. وخلال رحلة البحث عن زوجها، تكتشف ليلى حقائق صادمة، بأنه شخص غير الذي تزوجته تماماً، له اسم وعائلة وزوجة آخرون، وأنه هارب من حكم بالسجن 10 سنوات؛ بل وأنكر نسب أبنائه، لتدخل ليلى في دوامة وصراعات كبيرة.

أما آخر أعمالها في عالم السينما؛ فهو فيلم "في عز الظهر"، الذي انطلق في دُور العرض مؤخراً، وذلك بعد غياب 3 سنوات وتحديداً منذ مشاركتها في فيلم "فارس" مع أحمد زاهر.

وتجسّد إيمان خلال أحداث فيلم "في عز الظهر" شخصية "ساندرا"، التي تعمل مع المافيا، وتتنكر في أكثر من شكل لتتناسب مع طبيعة العمليات التي تقوم بها، وتظهر بثلاث جنسيات ولهجات مختلفة، ما بين اللبنانية والسورية والمصرية.



