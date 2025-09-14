مي كساب تقدم الأغنية الدعائية لفيلم "مؤلف ومخرج وحرامي"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 سبتمبر 2025 01:02 مساءً - انتهت الفنانة مي كساب من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلمها الكوميدي الجديد "مؤلف ومخرج وحرامي"، المُقرر طرحه في صالات السينما خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، حيث تحمل الأغنية اسم "موجوعة منك".

مي كساب تحمس جمهورها: هتسمعوا أغنية حلوة

أبطال "مؤلف ومخرج وحرامي"

View this post on Instagram A post shared by Mai Kassab (@maikassab)

أغنية "آخر رجل في العالم" بصوت مي كساب وزوجها أوكا

حمست مي كساب جمهورها لتلك الأغنية، المُرتقب إطلاقها خلال أيام، حيث نشرت صورة تجمعها مع صُنّاع الأغنية من داخل الاستديو، وذلك عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليها بقولها: "من تسجيل أغنية (موجوعة منك) الأغنية الدعائية.. قريبًا بدور العرض، هتسمعوا أغنية حلوة بإذن الله".، بطولة أحمد فتحي،، ميمي جمال، سامي مغاوري، ياسرالطوبجي، أوتاكا وغيرهم، والعمل تأليف منير، وإخراج أسامة عمر، فيما تظهرخلال الأحداث بشخصية "كوافيرة" متزوجة من أحمد فتحي، وتتعرض للعديد من المواقف في إطار لايت كوميدي، بينما لم يُعلن بعد الموعد النهائي لطرح الفيلم في صالات السينما.يُذكر أنقدّمت أيضًا الأغنية الدعائية لفيلمها الأخير "آخر رجل في العالم" بالتعاون مع زوجها "أوكا"، حيث حملت اسم "هتعيشوا من غير رجالة إزاي"، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر أحمد وحيد كينج، وتقول كلماتها: "هتعيشوا من غير رجالة إزاي.. ينفع نشرب مياه بسكر من غير شاي.. يا جماعة من غير رجالة ده لا يجوز.. هي الست إزاي تتستت من غير جوز.. لا من غير رجالة ميصحش، لا متعقلش، متركبش، أنا أعصابي سابت، محدش يلعب في الثوابت، عشان ميزعلش".

فيلم "آخر رجل في العالم" يُعرض حاليًا في صالات السينما السعودية، منذ يوم 4 سبتمبر، بينما تأجل طرحه في دور العرض المصرية بشكلٍ مفاجئ دون أسباب واضحة، وهو بطولة أيمن منصور، بيومي فؤاد، مي كساب، محمد محمود، إنتصار، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري وآخرين. والعمل قصة هشام هلال. وسيناريو وحوار إسلام شتا، وأحمد رجب. وإخراج أسامة عرابي. وينتمي إلى أفلام الكوميديا والفانتازيا.

View this post on Instagram A post shared by WKS (@wksltd)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".