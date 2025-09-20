سيبتلي قلبك.. أنغام تطرح أول أغنية بعد تعافيها من المرض

كلمات أغنية أنغام الجديدة "سيبتلي قلبك"

تامر حسين يُهنىء أنغام لعودتها لجمهورها

أنغام تُحيي حفلاً غنائياً في لندن

عودة أنغام إلى مصر بعد فترة من العلاج بألمانيا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 سبتمبر 2025 08:07 مساءً - طرحت النجمة، أغنية جديدة بعنوان "سيبتلي قلبك"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وكذلك منصات الموسيقى المختلفة، لتكون بمثابة أول مشروع فني تُطلقه لجمهورها عقب الأزمة الصحية الشديدة التي ألمت بها مؤخراً، وخضوعها لعملية جراحية متعلقة باستئصال جزء من البنكرياس في أحد المستشفيات الألمانية.أغنية أنغام الجديدة، كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع نادر حمدي، وتقول كلماتها، "أنا ليه لغاية دلوقتي إن جت سيرتك باتأثر، وبحس كأني مقصر إنى ما بسألش عليك وافتكر إنك بقى ليك دنيا لوحدك و اتحسر، إحساسى ده بإيه يتفسر،.مانت خلاص سيبتلي قلبي".كما أعرب تامر حسين، عن سعادته البالغة لتعاونه الأول مع أنغام، قائلاً عبر حسابه على "إنستغرام": "أول تعاون فني بيني وبين الفنانة أنغام، وبقولها ألف حمد الله على سلامتك ورجوعك لجمهورك وحبايبك اللى اشتاقوا لأعمالِك".وفي سياق آخر، تستعد أنغام، لإحياء حفلٍ غنائي ضخم، على مسرح رويال ألبرت هول الشهير في العاصمة البريطانية لندن، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر، ليكون الحفل الأول لها بعد الأزمة الصحية، والمُقرر عرضه عبر الهواء مباشرة، عبر قناة "إم بي سي مصر"، في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث تُحضر مفاجأة كبيرة لجمهورها، كما أشارت مؤخراً عن التحضير لحدثٍ مفاجئ، بقولها: "محضرة لكم مفاجأة لأول مرة في حفلة لندن، تفتكروا إيه؟".يذكر أنعادت إلى مصر برفقة نجليها عمر وعبد الرحمن، يوم 25 أغسطس الماضي، بعد قضائها 30 يوماً على سرير المرض بأحد المستشفيات المتخصصة في ألمانيا، بعد أن خضعت لعملية جراحية معقدة ودقيقة؛ حيث استأصلت كيساً حميداً من البنكرياس، وتكللت العملية بالنجاح، لكنها اضطرت للبقاء تحت الملاحظة الطبية لعدة أسابيع بسبب بعض المضاعفات التي صاحبت الجراحة.وقد حرصتخلال فترة علاجها في المستشفى على طمأنة جمهورها ومحبيها، من خلال إرسال رسائل متقطعة عبر المقربين منها خاصة الإعلامي محمود سعد الذي كان حريصاً على الكشف عن تطورات حالة أنغام الصحية بشكل دوري من خلال منشورات عبر الفيسبوك أو الظهور ببث مباشر؛ ليتحدث عن التطورات، وكان دائماً ما يؤكد أن أنغام تتحسن تدريجياً، وأنها تثق في تجاوز هذه الأزمة بقوة وإصرار.

