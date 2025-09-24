وفاة أسطورة السينما الإيطالية كلوديا كاردينالي عن عمرٍ يناهز 87 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 09:59 صباحاً - حالة من الحزن تنتاب الوسط الفني ليس الإيطالي فقط، بل العالمي أيضاً، لوفاة أيقونة من أيقونات الفن، حيث رحلت عن عالمن النجمة الإيطالية كلوديا كاردينالي Claudia Cardinale، الشهيرة بأفلام Pink Panther، وThe Leopard، وذلك عن عمرٍ يناهز 87 عاماً. هذا ولم يتم الإعلان عن سبب الوفاة.

توفيت كلوديا كاردينالي- عربية المولود حيث وُلدت في تونس- في بلدة نمور الفرنسية برفقة أبنائها، وفقًا لوكيل أعمالها لوران سافري، الذي قال لوكالة فرانس برس AFP: "لقد تركت لنا إرثًا من امرأة حرة وملهمة، كامرأة وفنان".

نبذة عن كلوديا كاردينالي

وُلدت كلوديا كاردينالي في تونس لأبوين صقليين في أبريل 1938، وفازت في مسابقة جمال وهي في السادسة عشرة من عمرها، حيث نالت لقب "أجمل امرأة إيطالية في تونس". وكانت الجائزة هي بوابتها للشهرة والنجومية والعالمي، حيث كانت رحلة لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ومن هناك تواصل معها مخرجون ومنتجون للمشاركة في صناعة الأفلام.

ولكن لأنها نشأت وهي تتحدث الفرنسية والعربية ولهجة والديها الصقلية، اعتُبرت لهجتها غير مقبولة، ودُبلج صوتها من قِبل ممثلين إيطاليين آخرين.

كلوديا كاردينالي: بداية الشهرة والدخول لعالم هوليوود

بدأ نجم كلوديا يلمع عام 1963 عندما ظهرت في فيلم "8 1/2" للمخرج فيليني الحائز على جائزة الأوسكار، وفي الدراما التاريخية الملحمية "The Leopard"، الذي أصبح من كلاسيكيات فيسكونتي.

يلمع عام 1963 عندما ظهرت في فيلم "8 1/2" للمخرج فيليني الحائز على جائزة الأوسكار، وفي الدراما التاريخية الملحمية "The Leopard"، الذي أصبح من كلاسيكيات فيسكونتي. عملت في هوليوود في الستينيات، حيث لعبت دور البطولة في فيلم The Pink Panther للمخرج بليك إدواردز، وفيلم Once Upon A Time In the West للمخرج سيرجيو ليون، وظهرت مع ممثلين من بينهم هنري فوندا وتشارلز برونسون. امتدت مسيرتها الفنية لستة عقود، وذاع صيتها خلال العصر الذهبي للسينما الإيطالية، وأخرجها عظماء مثل فيديريكو فيليني ولوكينو فيسكونتي.

واصلت التمثيل حتى بلغت الثمانينيات من عمرها، حيث ظهرت في المسلسل التلفزيوني السويسري Bulle عام 2020.

ارتبطت بالمنتج السينمائي فرانكو كريستالدي لكنهما انفصلا في أوائل السبعينيات، لتبدأ علاقة طويلة الأمد مع المخرج النابولي باسكوالي سكويتيري، وأنجبت منه ابنة تُدعى أيضًا كلوديا. ولدى كاردينالي ابن يُدعى باتريك أنجبته وهي في عمر الـ 19 عاماً.

