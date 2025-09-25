إلهام عبد البديع تكشف حقيقة اعتزالها الفن

حقيقة اعتزال الهام عبد البديع

عودتها لزوجها بعد أشهر من الانفصال

إلهام عبد البديع تنتظر عرض "جبل الحريم"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 سبتمبر 2025 01:00 مساءً - تصدر اسم الفنانة إلهام عبد البديع الترند على مدار الساعات الماضية، وذلك بعدما ترددت أنباء اعتزالها الفن بعد ساعات قليلة من إعلانها خبر عودتها لزوجها وليد سامي.حيث كُتب منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيه "أنا قررت اعتزل الفن شكرا جدا"، وبعد ساعات قليلة من هذا المنشور أوضحت إلهام حقيقة هذا الأمر بعدما تفاعل عدد من الجمهور مع المنشور وتعجبوا من سبب هذا القرار المفاجىء.أوضحت إلهام حقيقة عبر توضيح صحفي، وأكدت أنها لم تعتزل الفن أبدًا وقالت إنها لم تقم بكتابة المنشور المتداول على فيسبوك، وذلك لأن حساباتها على السوشيال ميديا تمت سرقتها، وقالت ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وستتوجه إلى مباحث الإنترنت لتحرير محضر رسمي بالواقعة.على جانب آخر، أعلنت إلهام عبد البديع خبر عودتها إلى زوجها الملحن وليد سامي مساء أمس، بعد انفصال دام أربعة أشهر فقط، وكانت قد أكدت وقت انفصالهما أن السبب في ذلك سوء تفاهم بينهما، وشددت على استمرار علاقة الحب والاحترام بينهما.جدير بالذكر، أن علاقة إلهام عبد البديع ووليد سامي مرت بالعديد من المواقف الصعبة، فكانا قد أعلنا انفصالهما في شهر أكتوبر من العام الماضي 2024، ولكن لم يمر سوى 20 يوماً ليعود الثنائي لبعضهما البعض مجدداً بعد وساطة من عدد من النجوم والأصدقاء المشتركين من بينهم الفنانة نهال عنبر والمطرب إيساف.على جانب آخر، تنتظر إلهام عبد البديع عرض فيلمها الجديد "جبل الحريم" بدور السينما خلال الفترة القادمة، ومن خلاله تقدم شخصية فتاة تدعى "راندا"، وستقدم شخصية مختلفة تمامًا عن الأدوار السابقة التي قدمتها خلال مشوارها الفني.فيلم "جبل الحريم" هو عمل نسائي بحت من بطولة الفنانة سوسن بدر، وفاء عامر، نانسي صلاح، نسرين أمين، نهال عنبر، إنجي وجدان، إلهام عبد البديع، وأميرة العايدي، والعمل من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة، وتم تصوير جميع مشاهد العمل ما بين القاهرة والعين السخنة.يناقش العمل قضايا عديدة تهمّ المرأة المصرية والعربية بشكلٍ عام، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالغموض والرعب في بعض الأحيان، بشكل موضوعي وواقعي لا يتحامل على الرجل إطلاقاً.

