كارمن لبس تفتح صندوق ذكرياتها مع زياد الرحباني بفيديو مؤثر وتوجه له رسائل حب واشتياق 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 سبتمبر 2025 01:03 صباحاً - بملامح حزينة وملابس باللون الأسود، أطلت الفنانة كارمن لبس بفيديو مؤثر عبر حسابها على إنستغرام أشبه برسالة عبّرت من خلالها عن مدى اشتياقها وحبها الكبير للموسيقار والفنان الراحل زياد الرحباني بعد شهرين من رحيله. الفيديو الذي صوّرته كارمن لبس إحياءً لذكرى الفنان الراحل، كتبت تعليقًا عليه "كل الجمل عم تنتهي فيك"، وقد حمل الفيديو عنوان "فضي البلد" ووضعت عليه جملة "من كارمن إلى زياد"، زياد الرحباني الذي جمعهما الحب قرابة 15 عامًا. وكانت من أشهر قصص الحب في الوسط الفني.

وكانت كارمن لبس ذكرت في حديث سابق مع الإعلامي محمد قيس في برنامجه "عندي سؤال" على قناة المشهد أنهما كانا متزوجين بموجب عقد وقّعا عليهما بأنفسهما قائلة:" تزوجنا أمام الله من خلال قيامنا معًا بكتابة تعهد على ورقة يتعلق بزواجنا. ولكن لم نسجله لأن زياد كان بمرحلة لم ينهِ خلالها طلاقه بعد وبالتالي لم يكن باستطاعته بعد أن يقوم بخطوة رسمية كبيرة". ولكن علاقتهما لم تستمر حيث انفصلا بعدها. وفكرا بالعودة في فترة من الفترات إلى بعضهما ولكن لم تنجح محاولاتهما إلى أن انقطعت العلاقة بينهما في السنوات الأخيرة التي سبقت رحيله.

كارمن لبس لزياد الرحباني: اشتقتلك.. حبيتك وبعدني بحبك



الفيديو الذي جاء من كتابة سليم الديك وإخراج عُبادة شعراني، ظهر محمّلًا باللقطات المؤثرة للفنانة كارمن لبس التي ماتزال تعيش مشاعر الحزن إلى أقصى درجة منذ رحيل زياد الرحباني حتى الآن. وبدأت لقطات الفيديو الأولى وهي تفتح صندوقًا خشبيًا وتسحب منه مجموعة صور فوتوغرافية قديمة جمعتهما، وراحت تتصفحها بابتسامة ممزوجة بالحزن والمشاعر المفعمة بالحنين لفترة جميلة عاشتها مع الفنان الراحل زياد الرحباني. لتأخذ بعدها مجموعة من الرسائل المتبادلة بينهما بخط اليد مازالت تحتفظ بها. ثم تليها مشاهد من غروب الشمس على البحر حيث كانت تجلس كارمن لبس تتأمل البحر عند المغيب. لتظهرها لقطات بعدها وهي تسير في الشوارع التي تذكّرها به وكانت تجمعهما سويًا في فترة سابقة.

وجاء سير مشاهد الفيديو على وقع صوتها الذي طغت عليه نبرة الحزن وهي تفصح له عن مشاعرها تجاهه وكأنها تتحدث إليه مباشرة وتخبره أنها لم تستطع طي صفحتها معه وأخبرته أنها مازالت تحبه وعاجزة عن نسيانه قائلة: "بتعرف بس تعيش وهم إنك طويت صفحة حبك الأول وفجأة تكتشف إنو الصفحة بعدا مفتوحة مع جروحاتا؟ صرلي سنين عم قول تخطيت بس بنفس الوقت عم إسأل "ليه"؟ آخر ليه كانت، ليه ما بدك تشوفني؟ عرفت بعدين وبعد فوات الأوان إنو ما بدك شوفك هيك. يمكن ما كان بدك تشوفني وأنا وعم شوفك هيك. اشتقتلك وعرفت إنك اشتقتلي بس ما قلتلي. قالولي بقيت تسأل عني بس ياريت سمعتها منك. قلتلك بغيابك فضي البلد. بس شي انت رحت، حسيت أنا فضيت حسيت كل شي بقي معلق. أسئلة ما حدا جاوب عليها وذكريات ما حدا قادر يمسحها. كنت أهرب من سيرتك مش لأن ما بدي ياها بس لأن بخاف حس إنها بعدها أحلى سيرة. كل شارع كل زاوية كل مطرح بذكرني فيك. حبيتك وبعدني وبعدا كل الجمل عم تنتهي فيك".

View this post on Instagram A post shared by Carmen Lebbos (@carmen_lebbos)



