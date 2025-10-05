جائزة جديدة لفيلم ضي.. هكذا احتفل مخرج العمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - أعلن المخرج كريم الشناوي خبر فوز فيلم "ضي" بالجائزة الكبرى من مهرجان الفيلم المغاربي في وجدة، وذلك من خلال منشور جديد له عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيدوهات إنستغرام.

نجاح جديد لفيلم "سيرة أهل الضي"

نشر كريم صورة البوستر الخاص بفوز الفيلم في المهرجان وكتب تعليق قال فيلم: "جائزة جديدة لـيفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان الفيلم المغاربي في وجدة".

وقد تفاعل الجمهور مع هذا المنشور، وأبدوا إعجابهم بالنجاح الكبير الذي حققه العمل سواء على المستوى العالمي في المهرجانات المختلفة أو وقت طرحه بدور العرض السينمائي.

شارك الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية وحصد جوائز فنية مميزة، كان أبرزها حصوله على 3 جوائز في الدورة الثانية بمهرجان بغداد السينمائي التي أقيمت في سبتمبر الماضي، فحصل العمل على جائزة أفضل فيلم بالمهرجان، بإلإضافة إلى جائزة أفضل مخرج للمخرج كريم الشناوي، وجائزة أفضل ممثلة للفنانة إسلام مبارك، في تأكيد جديد على تميز الفيلم وإشادة النقاد واللجان بقيمته الفنية.

قصة وأبطال فيلم "ضي"

يضم طاقم الفيلم مزيجاً مميزاً من الوجوه العربية والأفريقية، على رأسهم الممثلة السعودية أسيل عمران، بدور مركب يحمل أبعاداً إنسانية، كذلك الممثلة السودانية إسلام مبارك، إلى جانب مجموعة من المواهب المصرية الصاعدة، من بينهم حنين سعيد وبدر محمد، الأخير الذي يؤدي دور ""، وهو من إخراج كريم الشناوي، وتأليف هيثم دبور.

كما يشارك بالفيلم عدد من نجوم الصف الأول كضيوف شرف به، في مقدمتهم النجم محمد منير الذي يعود إلى الشاشة الفضية بعد فترة غياب، إلى جانب النجم أحمد حلمي، ومحمد ممدوح الذي يطل بدور مختلف كلياً عما قدمه من قبل، بالإضافة إلى صبري فواز، تامر نبيل، أحمد عبدالحميد، عارفة عبدالرسول، ومحمودالسراج.

ويحمل "ضي" قصة إنسانية ملهمة عن فتى نوبي في الرابعة عشرة من عمره، وُلد ببشرة ألبينو وصوت ذهبي يخطف القلوب. رغم تخلي والده عنه وقسوة التنمّر، يتمسك بحلمه في أن يصبح فناناً عظيماً مثل أيقونته الأبدية محمد منير، ليأخذ المشاهدين في رحلة عن الأمل والإصرار وقوة الفن في مواجهة المستحيل.

