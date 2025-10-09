في يوم ميلادها.. صفاء أبو السعود صانعة البهجة وشريكة ذكريات الطفولة

نشأتها ودراستها للفن

أبرز أعمالها الفنية

أغاني أيقونية مميزة في مشوار صفاء أبو السعود

تجربة مميزة في التقديم التلفزيوني

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أكتوبر 2025 02:12 مساءً - واحدة من الوجوه المصرية التي لا تنسى مهما مر الزمن، بمجرد ذكر اسمها تعم البهجة وتسود السعادة، وعند سماع أغانيها يعود الحنين لأجمل الذكريات الطفولية البرئية، هي الفنانة المصرية صفاء أبو السعود التي جمعت بين الموهبة والثقافة والصوت العذب، واستطاعت أن تتألق كمطربة وممثلة ومقدمة برامج، لتصبح حالة فنية متكاملة خطفت القلوب وارتبط بها الجمهور.وبالتزامن مع الاحتفال بيوم ميلادها الذي يحل اليوم 9 أكتوبر، سنتذكر معًا في السطور التالية أبرز أعمالها الفنية المميزة التي شكلت ذكريات الكثير من الأجيال وارتبط بها مواسم الأعياد.ولدت صفاء أبو السعود في التاسع من أكتوبر عام 1950، وبدأت مشوارها الفني بخطوات قوية ثابتة ومدروسة، فالتحقت بمعهد الكونسرفاتوار، لتصقل موهبتها بالموسيقى والعلم ثم واصلت شغفها بدراسة الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما، وتخرجت منه عام 1972، لتبدأ مشوارًا فنيًا مميزًا ذات طابع خاص.انطلقت صفاء أبو السعود في عالم الفن بقوة وحماس ما جعلها مميزة بين أبناء جيلها، وأصبحت ذات حضور قوي وبارز وأصبحت نجمة تتلألأ بين كبار نجوم جيلها، فشاركت في أفلام أصبحت علامات في تاريخ السينما المصرية منها "عماشة في الأدغال"، "المتعة والعذاب"، "إمبراطورية المعلم"، "الحلوة والغبي"، و"البحث عن المتاعب"، وتميزت في هذه الأعمال بقدرتها الكبيرة على التنوع في الأداء بين الأدوار الرومانسية والكوميدية، وكان لها حضور طبيعي جعلها قريبة من قلب الجمهور.وفي الدراما التليفزيونية أدّت صفاء أبو السعود أدوارًا مميزة لا تنسى قدمت من خلالها رسائل قوية ذات قيمة للجمهور، وناقشت قضايا اجتماعية شائكة، بالإضافة إلى بعض الأعمال ذات الطابع الديني، ولعل أبرزها "هي والمستحيل"، "غوايش"، "الخيزران"، و"محمد رسول الله إلى العالم".لم تكتفِ صفاء أبو السعود خلال مشوارها الفني بالسينما والتلفزيون، بل قدمت على المسرح أعمالًا مميزة مثل "أجمل لقاء في العالم" و"موسيكا في الحي الشرقي" و"أولادنا في لندن "، وأكدت دائمًا أن المسرح هو المدرسة الفنية الحقيقة والتواصل مع الجمهور على خشبة المسرح له طابع خاص.صوت صفاء أبو السعود ارتبط به الكثير من الأطفال، وتحديدًا أبناء الثمانينات والتسعينيات، فقدمت أغنية أهلا بالعيد التي حققت نجاحًا كبيرًا وأصبحت الأغنية الرسمية للأعياد منذ عام 1982، وحتى يومنا هذا حيث أصبحت واحدة من الأغاني الأيقونية في الوطن العربي بأجمعه.والأغنية من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان جمال سلامة، وتم إعاده تصويرها بشكل جديد ومختلف خلال السنوات القليلة الماضية، لتؤكد صفاء أبو السعود بذلك أنها أهلا بالعيد من أهم الأعمال الفنية التي قدمتها في مشوارها الفني.قدمت صفاء أبو السعود أيضًا للأطفال واحدًا من أشهر الأوبريتات التي تم عرضها في التسعينيات وهو"صحابي وصحباتي" وقدمت خلاله تعليمات للأطفال للحفاظ على الصحة والنظافة الشخصية بطريقة لطيفة، بالإضافة إلى أغنيتي أتوبيسنا وفي الكتب قرينا التي قدمت من خلالهما رسائل مهمة للأطفال بأهمية القراءة والتعليم.تزوجت الفنانة صفاء أبو السعود من رجل الأعمال الراحل صالح كامل، مؤسس شبكة ART، وكانت له شريكة في الفكر والإبداع قبل أن تكون شريكة حياة، ووقتها قررت الابتعاد عن التمثيل والتركيز على التقديم البرامجي.وقدمت على شاشة ART برنامجها الشهير "ساعة صفا" الذي استضافت فيه كبار نجوم الوطن العربي مثل مريم فخر الدين وسمير غانم وإلهام شاهين ونيللي وليلى علوى ولبلبة ونجوى فؤاد، وتميز البرنامج بالأسلوب الراقي والذوق المميز، فكان البرنامج مصدر البهجة والسعادة واستعادة الذكريات وكشف الأسرار.قدمت أيضًا برنامجي "أوراق سينمائية" و"سهراية"، لتثبت أنها ليست مجرد فنانة بل إعلامية تمتلك أدوات الحوار والتأثير.على الرغم من ظهور صفاء أبو السعود القليل طوال السنوات الماضية لكنها واحدة من رموز الفن والإبداع التي لا تغيب عن أذهان الجمهور.

