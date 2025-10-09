الملك تشارلز يتحدث عن القضية التي ناضل من أجلها في فيلم وثائقي جديد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أكتوبر 2025 02:12 مساءً - لطالما كان الملك تشارلز منذ شبابه مهتمًا بالقضايا التي تخص الطبيعة، ونادى لسنوات عن أهمية الحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة، وأطلق مبادرات للتوعية بخصوص هذا الأمر، وهو ما يوثقه في فيلمه الوثائقي الجديد بعنوان "Finding Harmony: A King’s Vision"، والذي يحكي به فلسفته التي امتدت لعقود ونضاله من أجل الطبيعة.

توثيق مسيرة الملك تشارلز مع الحفاظ على الطبيعة في فيلم وثائقي

الاستدامة فلسفة تشارلز على مر السنين

— People (@people)الملك تشارلزالبالغ من العمر 76 عامًا، هدفه من هذا الفيلم الوثائقي"البحث عن الانسجام: رؤية الملك"، الذي يعتبره إرثًا له، أن يحذو الناس حذوه ويدافعوا عن الطبيعة، وسيُعرض الوثائقي على إحدى المنصات الرقمية في أوائل عام 2026.ويوثق الفيلم الفكر الذي تبناه ملك بريطانيا على مدى عقود من التزامه بالطبيعة، كما يُظهر الفيلم لقطات أرشيفية لتشارلز تعكس اهتمامه بالبيئة. وقال تشارلز -الذي دافع عن الاستدامة البيئية لنحو 50 عامًا- : "الطبيعة هي مصدر قوتنا، ونحن جزء من الطبيعة. لذلك، ما نفعله بها نفعله بأنفسنا".وتابع قائلًا: "لطالما سعيت طوال حياتي، إلى تعزيز وتشجيع سبل العمل مع الطبيعة، بدلًا من العمل ضدها، أو بمعنى آخر، إلى إعادة التوازن إلى كوكبنا الذي يعاني من ضغوط شديدة".وأوضح رسالته كالآتي: "لم يبذل العالم جهودًا متضافرة لحماية كوكبنا وإعطائه الأولوية. لذلك، يحدوني أمل كبير في أن يشجع هذا الفيلم جمهورًا جديدًا على التعرّف على فلسفة التناغم والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة".وأضاف مخرج الفيلم نيكولاس براون: "إنها قصة أمل ومرونة. سيغادر من يشاهد هذا الفيلم وهم يشعرون بالتفاؤل والتحفيز. فلسفة الملك تُقدّم شيئًا إيجابيًا للجميع".وتابع المخرج: "من اللافت للنظر أن قلة من الناس حول العالم يدركون عمق كفاح الملك طوال حياته لتحقيق الانسجام بين الطبيعة والبشرية. وحتى اليوم، يُحدث عمل الملك مع مؤسسته تحولاً في العالم بطرق مُلهمة للغاية".للمزيد: الملك تشارلز يصدر أول بيان له بعد دخوله المستشفى مؤخراًإيمانبمستقبل مستدام هو فلسفة تتبناها مؤسسة الملك، حيث تدير مؤسسته الخيرية حدائقه في منزله الريفي، هايغروف هاوس، ويقع مقرها الرئيسي في دامفريز هاوس في اسكتلندا، حيث تُدرّس وتُحتفي بالاستدامة ومهارات التراث والحرف اليدوية، كما يُصادف هذا العام الذكرى الخامسة والثلاثين للمؤسسة.وأضاففي بيانه: "آمل أن يُبرز هذا الفيلم بعضًا من العمل الرائع المُبذول حول العالم لتطبيق مفهوم التناغم، من غابات غيانا إلى المجتمعات المستدامة في الهند، من خلال عمل المؤسسة في دامفريز هاوس وهايغروف".قد ترغبين في معرفة الملك تشارلز يكشف عن قائمة الأغاني المفضلة لهويذكر أن الفيلم الوثائقي صنع باستخدام مزيج من التصوير السينمائي والمقابلات الفريدة والسرد القصصي لتوثيق أصول فلسفة "الانسجام مع الطبيعة".وقالت كريستينا مورين، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الملك، في بيان: "نفخر بوقوفنا إلى جانب الملك على مدار الخمسة والثلاثين عامًا الماضية من رحلته نحو الانسجام، ومن المؤثر والملهم أن نرى تلك الرحلة تُجسّد في فيلم".وأضافت مورين: "يتناول عملنا العديد من اهتمامات الملك، سواء أكان ذلك حماية المهارات التقليدية، أو تثقيف الشباب حول الطبيعة والحياة البرية، أو بناء مدن وبلدات خضراء تهتم بالاستدامة. إنه لمن دواعي سرورنا أن نرى هذا العمل مُمثلاً على الشاشة".

إليكِ هذا الخبر.. رسالة مؤثرة من الملك تشارلز للعالم بمناسبة الكريسماس

