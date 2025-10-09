كارول سماحة تطرح أغنية ما بتنترك وحدك بتوقيع الراحل زياد الرحباني

زاوية إخراجية

" ما بتنترك وحدك" تعيد إرث زياد الرحباني

أغنية سابقة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أكتوبر 2025 02:12 مساءً - طرحت الفنانة، أحدث أغانيها المصورة والتي تأتي بعنوان "ما بتنترك وحدك"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وصفحتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي."أغنية" ما بتنترك وحدك"، هي من كلمات وألحان وتوزيع الموسيقار الراحل زياد الرحباني، وتعد أول إصدار رسمي يطرح بعد رحيله، ما أكسبها طابعًا إنسانيًا خاصاً.تولى المخرج روي الخوري إخراج فيديو كليب الأغنية، مقدماً رؤية بصرية راقية بأسلوب فني يعتمد على ديكور مسرحي كلاسيك، حيث استخدم الأضواء والزوايا بطريقة تناسب وتتماشى مع عمق الأغنية وحالتها الدرامية، ويقول مقطع منها: "ما بتنترك وحدك يوم بتروح وين العطف وين العشق و الروح.. ما بتنترك وحدك يوم بتروح اسمي معك مش شي مسموح.. بتعرف تحكي وقادر تبكي بتفل ناسي الباب مفتوح".تعيد أغنية ""، للأذهان التذكير بالإرث الكبير الذي تركه الموسيقار الراحل زياد الرحباني بعد رحيله في 26 يوليو 2025، وكانت كارول سماحة قد ودعت الفنان الراحل زياد الرحباني بعد وفاته هذا العام، وقالت في رسالة مؤثرة: "عبقري، فنان، تاريخ، رحيلك يا زياد كسرلي قلبي، كنت دايما الصوت المختلف، والإبداع اللي ما يخلص، رح تضل بأعمالك، بذاكرتنا، وبحبنا لإلك، الله يرحمك يا كبير.. بعزي السيدة فيروز من قلبي، بعزي الأم اللي خسرت ابنا، والروح اللي غابت عنها قطعة منها، كلنا معك بها اللحظة الصعبة".أغنية "ما بتنترك وحدك" تفتح الباب أمام الحديث عن أعمال أخرى لم ترَ النور بعد. فقد كشفت الفنانة التونسية لطيفة ، عبر تصريحات تلفزيوينة عن نيتها طرح ألبوم كامل يجمعها بالرحباني، مؤكدة أنها ستختار التوقيت المناسب لإصداره، في خطوة تبقي اسم زياد حاضرًا في المشهد الفني رغم غيابه.وفي وقت سابق، طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة، أغنية مصورة بعنوان " وقت الحب" عبر قناتها على " يوتيوب"، وهى من كلمات سليم عساف وألحان Bojan Vasic وتوزيع ألكسندر ميساكيان، والكليب من إخراج بتول عرفة، وجاءت كلمات الأغنية، معبرة عن لحظة صافية بين حبيبين، قررا الابتعاد عن الدنيا ونسيانها والبقاء فقط في عالمهما الرومانسي، والمميز في كلماتها أيضاً هي حالة الدفء والهدوء والتي تحكي قصة حب تأخرت كثيراً ولكنها جاءت في الوقت المناسب، وتقول كلمات الأغنية "يا حبيبي هلق وقت الحب، خلي الدنيا كلها على جنب ما تفكر إلا فينا نحنا ها اللحظة ياما، ياما نطرنا".يمكنكم قراءة ... عودة 3 فنانات إلى المسرح بعد سنوات من الغياب.. أبرزهن كارول سماحة

