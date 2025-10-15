يسرا في جلسة صراحة: بدأت بلا بيت ولا سند.. وبالرضا صنعت نفسي من الصفر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 12:58 مساءً - في حديث صادق ومليء بالتأمل، فتحت الفنانة يسرا قلبها لتتحدث عن رحلتها الطويلة في الحياة والفن، رحلة بدأت بلا بيت يؤويها ولا سند يساندها، لكنها آمنت أن الرضا هو الطريق الوحيد نحو السلام الداخلي، قالت يسرا إنها خاضت تجارب صعبة منذ بداياتها، تعلّمت منها أن القوة الحقيقية لا تأتي من الظروف بل من الإيمان بالنفس والقدرة على النهوض بعد كل سقوط. واستعادت ذكريات الأيام الأولى التي كانت فيها تبحث عن فرصتها وسط عالم لا يرحم، لتصنع نفسها من الصفر دون دعم أو واسطة، متشبثة بالأمل والحلم.

وأوضحت يسرا أن ما منحها القدرة على الاستمرار هو يقينها بأن «الرضا نعمة»، وأنها لم تركض يومًا وراء ما ليس لها، فكل ما وصلت إليه جاء في وقته، بجهدها وصبرها. تحدثت أيضًا عن معنى النجاح الحقيقي في نظرها، مؤكدة أنه لا يُقاس بعدد الجوائز أو الأدوار، بل بالقدرة على أن تظل صادقًا مع نفسك مهما تغيّر العالم من حولك. وعن صورتها أمام الجمهور، قالت إنها لم تحاول يومًا أن تكون مثالية، بل إنسانة عادية تخطئ وتصيب، لكنها تحاول دائمًا أن تنشر طاقة الأمل والضوء.

وأشارت يسرا في حديثها إلى أن السلام الذي تعيشه اليوم لم يأتِ سهلاً، بل كان ثمرة رحلة طويلة من الصبر والمغفرة والتسامح مع الذات، قائلة: «تعلمت أن الرضا لا يعني الاستسلام، بل يعني أن تؤمن أن كل شيء يحدث لحكمة، وأنك ستكون بخير طالما قلبك لا يحمل حقدًا».

يسرا فتحت صفحات من حياتها الشخصية والمهنية، في لقاء صريح مع برنامج «121» عبر يوتيوب، متحدثة عن بداياتها الصعبة، وتجربتها مع الوحدة والخلاف العائلي، وعن محطات فارقة شكلت وعيها الفني والإنساني.

اللقاء الذي اتسم بالهدوء والصدق، كشف عن ملامح جديدة في شخصية الفنانة التي اعتاد الجمهور رؤيتها قوية وواثقة، لكنها هنا تتحدث عن تحدياتها بلغة التجربة والنضج، دون مبالغة أو افتعال.

بدايات قاسية وصراع مبكر من أجل الاستقلال

استعادت يسرا في حديثها فترة من حياتها وصفتها بأنها الأصعب، حين اضطرت للاستقلال عن أسرتها لتبدأ طريقها الفني من الصفر. تقول: «كانت مرحلة صعبة جدًا، لكني تمسكت بالعمل وبأن أقف على قدميّ من جديد، رغم الخلافات التي أبعدتني حينها عن عائلتي. كنت بحس أوقات إن الدنيا بتقفل في وشي، بس كنت دايمًا أفتكر إن ربنا مش هيسيبني، وإن كل تعب ليه حكمة».

وأضافت: «عيش لوحدي فترة.. وكانت الحياة صعبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. كنت من غير فلوس ولا بيت ولا سند.. لكن رغم كل ده كان لازم أكمل طريقي وأشتغل وأثبت نفسي، وكنت وقتها في ذروة خلافي مع عائلتي، لكن التجربة دي شكلت بدايتي الحقيقية».

"تروما" الطفولة وانفصال مبكر عن الأم

وتحدثت يسرا عن تجربة مؤثرة في طفولتها، حين انفصلت عن والدتها وهي في الرابعة عشرة من عمرها، لتعيش مع والدها لمدة عام ونصف. قالت: «انفصلت عن والدتي وأنا عندي 14 سنة، وقعدت سنة ونص مشوفتش أمي، ودي كانت تروما بالنسبالي. كنت متعلقة بيها جدًا، والفترة دي علمتني يعني إيه فقد، ويعني إيه أستمد قوتي من ضعفي».

وأشارت إلى أن تلك التجربة تركت أثرًا نفسيًا ظلّ حاضرًا داخلها لسنوات طويلة، واعتبرتها أحد الأسباب التي جعلتها أكثر وعيًا بمشاعر الآخرين في أدوارها التمثيلية.

بين الضغط النفسي والعلاج الهادئ: يسرا تروي تجربتها مع التوازن

تطرقت يسرا إلى طريقتها في التعامل مع الضغوط النفسية، خاصة قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أنها كانت تبحث عن متنفس بعيدًا عن الأضواء وقالت: «كنت أروح منطقة الهرم كلما شعرت بالضيق، أصرخ هناك بعيدًا عن الناس، كنت محتاجة أفرغ اللي جوايا».

وأضافت: «لما سافرت أمريكا قررت أزور طبيبة نفسية، لأني كنت محتاجة أتكلم مع حد غريب يسمعني من غير أحكام، وده ساعدني أفهم نفسي أكتر وأتعامل مع ضغوطي بشكل أهدأ. الاعتراف بالحاجة للدعم النفسي مش ضعف، بالعكس، دي شجاعة».

خالد سليم... شريك الحياة والتفاصيل الصغيرة

وفي جزء من الحوار اتسم بالدفء، تحدثت يسرا عن زوجها خالد سليم، واصفةً إياه بأنه الشريك الذي استطاع أن يتفهم طبيعة عملها ويشاركها حياتها بحب وهدوء.

قالت: «خالد نعمة كبيرة من ربنا، بيشاركني كل تفاصيل حياتي، وبيعرف إزاي يحتويني ويتعامل مع طبيعة شغلي. هو الشريك اللي كنت بدور عليه، بيشاركني الصغيرة قبل الكبيرة، ويتفهمني بصدق. بحس إنه هدية من ربنا عوضني بيها عن حاجات كتير».

وتروي واقعة طريفة: «أتذكر أنه وافق يشارك معايا في جلسة تصوير رغم أنه مش بيحب المجال ده، بس قلت له: مين ممكن أجيب غيرك؟ الجلسة دي بتحمل اسم الحب. فكانت اللحظة دي مليانة مشاعر حقيقية جدًا».

دعم سمير صبري... وذكرى لا تُنسى

لم تنس يسرا خلال اللقاء أن تتحدث عن الفنان الراحل سمير صبري، مشيرة إلى دعمه الكبير لها في إحدى المراحل الحرجة من حياتها. قالت: «سمير صبري وقف معايا وأنا لوحدي.. مش هنسى لما عملت حادثة ووشي اتفتح، أصر وقتها إني أرجع وأشتغل تاني. عملت عمليتين في 36 ساعة، وكان جنبي طول الوقت، هو اللي رجعني أشتغل، وكان مؤمن بيا جدًا. كان في شخصية في حياتي مضيقاني، وسمير هو اللي خلصني منها».

وأشادت يسرا بإنسانيته وحرصه الدائم على دعم زملائه، مؤكدة أنه كان أحد الأشخاص الذين تركوا بصمة طيبة في حياتها الفنية والإنسانية.

يسرا تتحدث عن الشهرة والنضج: "الرضا أهم من أي حاجة"

حول نظرتها للحياة والعمر، قالت يسرا إنها لا تشعر بالخوف من التقدم في السن، بل ترى في كل مرحلة جمالها الخاص، وأضافت: «عمري ما خبيت سني، ربنا منحني الشكل والصحة والعمر، وكلنا ماشين في طريق واحد، والرضا أهم من أي حاجة. الأجمل إننا نعيش كل مرحلة زي ما هي، بامتنان وحب».

أما عن الشهرة، فقالت إنها لا تراها عبئًا كما يتصور البعض وواصلت: «الشهرة بالنسبة لي نعمة ومسؤولية، مش مصدر إزعاج. الجمهور بيحب الفنان من غير شروط، وده بيخليني حريصة على إني أعيش حياة فيها خصوصية واتزان».

يسرا والسينما من جديد: شخصية "دينا الكردي" في فيلم "الست لما"

وفي ختام اللقاء، تحدثت يسرا عن أحدث أعمالها السينمائية «الست لما»، الذي تقدم من خلاله شخصية دينا الكردي، إعلامية مؤثرة في المجتمع تدير مركز «صوت المرأة»، وتؤمن بقدرة النساء على إحداث التغيير، لكنها تخفي جرحًا نفسيًا عميقًا يؤثر في علاقاتها.

الفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكي، ويشارك في بطولته ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمد أنور، كريم عفيفي، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول قضايا المرأة، ويُتوقع أن يكون أحد أبرز الأعمال النسائية في الموسم السينمائي المقبل، خاصة مع عودة يسرا إلى الشاشة الكبيرة في دور يجمع بين القوة والعمق الإنساني.

