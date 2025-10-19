مسلسلات رمضان 2026: ماغي بو غصن تنشر الصور الأولى من مشاهدها بمسلسل بالحرام.. هكذا بدت

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أكتوبر 2025 02:15 صباحاً - شاركت الفنانة ماغي بو غصن عبر حسابها على إنستغرام الصور الأولى من مشاهدها في مسلسل "بالحرام" الذي سيعرض في رمضان 2026 حيث ستطلّ بشخصية تحمل اسم جود. اكتفت ماغي بو غصن بنشر الصور من دون الكشف عن ملامح الشخصية التي تجسدها، ولكنها بدت في إحدى الصور أثناء تصوير دورها، بملامح شاردة وحزينة، وكأن الشخصية التي تلعبها تعيش حزنًا. مسلسل "بالحرام" دراما اجتماعية ستتطرق للعديد من المواضيع والقضايا الشائكة إنسانيًا التي تحمل أحداثها أسرارًا ومفاجآت.

ماغي بو غصن واليوم الأول من تصوير مسلسلها "بالحرام"

تواكب الفنانة ماغي بو غصن متابعيها باستمرار بكل جديد يتعلق بمسلسلها "بالحرام" الذي سيبصر النور في رمضان 2026. وهي تحب أن تضع محبيها وجمهورها خطوة بخطوة في أجواء عملها الجديد ومنها حين كشفت ماغي بو غصن بالبداية في سبتمبر الفائت أن الشخصية التي ستطلّ بها ستحمل اسم جود وذلك عبر حسابها على إكس من خلال نشرها صورة وضعت عليها عبارة "جود قادمة رمضان 2026" من دون أن تكشف حينها عن اسم المسلسل ثم عادت ماغي بو غصن فأفصحت منذ بضعة أيام عن اسمه "بالحرام" حيث نشرت صورة الكلاكيت لتعلن من خلالها قيام مخرج العمل فيليب أسمر بتصوير مشاهد من العمل بتاريخ 12-10-2025. وذكرت أنها لم تعد تستطيع الانتظار أكثر لتكشف عن اسم المسلسل. وعلقت بحماس على الصورة "لا استطيع الانتظار بعد الآن، بالحرام رمضان 2026 انطلقنا.. يا رب". إلى أن نشرت اليوم صورتين عبر حسابها على إنستغرام وعلقت عليهما "اليوم الأول" بالإشارة إلى انطلاق التصوير.

وأطلت ماغي بو غصن بالصورتين بشعر طويل مالس وماكياج ناعم وسروال جينز وقميص باللون الأزرق من موقع تصوير العمل في أحد المنازل. فظهرت في إحداها أثناء تصوير مشهد لها حيث تواجدت في المطبخ وهي واقفة وبدت بملامح حزينة وشاردة نوعًا ما وكأن نظرتها تخفي الكثير من الأسرار التي ستكشف فور عرض العمل. فيما أطلت بالصورة الثانية من الكواليس وهي تضحك وكانت تحمل دفتر سيناريو العمل.

المسلسل من كتابة السوريين فادي حسين وشادي كيوان، ومن إخراج فيليب أسمر شريك النجاحات في مسلسلات الفنانة ماغي بو غصن بأكثر من عمل، وإنتاج شركة "إيغل فيلمز". ويضمّ العمل بالاضافة لبطلته ماغي بو غصن العديد من النجوم وهم طوني عيسى، تقلا شمعون، عمار شلق، سارة أب كنعان، رندة كعدي، والوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان المذيعة مايا أبو الحسن وغيرهم.

ماغي بو غصن لـ الخليج 365: أقدم شخصية صعبة في مسلسل بالحرام



في حديث مقتضب لـ "الخليج 365" مع الفنانة ماغي بو غصن من حفل الموريكس دور 2025 عن الشخصية، ذكرت أنها ستقدم شخصية صعبة قائلة: " الشخصية بالنسبة لي هذه السنة صعبة لأن المشاهد التي ستظهر بها صعبة، ولكنني سعيدة لأنها صعبة وهي بذلك تجسد تحديًا جديدًا بالنسبة لي". وعن النجم الذي سيشاركها البطولة أجابت ماغي بو غصن مازحة ممتنعة عن ذكر الاسم. فيما راحت تنظر إلى زوجها المنتج جمال سنان الذي كان يقف إلى جانبها وأضافت ضاحكة: " جمال"، في إشارة مازحة منها إلى أن زوجها المنتج جمال سنان هو البطل.

نجاح مسلسل "بالدم" في رمضان الفائت وحصده العديد من الجوائز

وكعادتها تحرص الفنانة ماغي بو غصن أن تطلّ في أعمال في رمضان تحظى بمتابعة واهتمام المشاهدين تمامًا كما استقطب مسلسلها الأخير في رمضان الفائت "بالدم" النجاح بسبب أحداثه المشوقة والمليئة بالمفاجآت والأسرار وقصته الإنسانية المؤثرة، متصدرًا الترند طيلة عرض حلقاته. وهذا النجاح حصده المسلسل من خلال إشادات الجمهور له ونيله العديد من التكريمات والجوائز في العديد من المهرجانات والحفلات ومنها حصده مؤخرًا مثلًا ثماني جوائز دفعة واحدة في حفل الموريكس دور بدورته الـ 25 حيث توزعت الجوائز بين قصته وإخراجه وأبطاله ومنتجه.

