كيف احتفلت نجلاء العبدالله بيوم ميلادها؟ وما أبرز محطاتها الفنية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 أكتوبر 2025 04:02 مساءً - احتفلت الفنانة نجلاء العبدالله بيوم ميلادها بطريقتها الخاصة، حيث شاركت متابعيها عدداً من الصور لها وهي ممسكة بكعك يوم ميلادها باللون البيج، ووضعت عليه شرائط باللون الأحمر وخلفها مجموعة من البالونات الملونة، وعلقت وكتبت: "يوم ميلاد سعيد لي".

وقام عدد من متابعيها بتهنئتها بيوم ميلادها، وكذلك زملاؤها الفنانون، حيث كتبت لها الفنانة ماريا البحراوي: "كل سنة وأنت طيبة يا عسل"، أما الفنانة هيلدا ياسين فكتبت لها: "عيد ميلاد سعيد يا قلبي"، فيما هنأها الفنان طارق النفيسي وكتب: "عيد ميلاد سعيد"، أما الفنانة غادة الملا فكتبت لها: "كل عام وأنت الأجمل حبيبة قلبي"، أما الفنانة زينب كرم فكتبت لها: "كل عام وأنت بخير"، أما الفنانة رنا جبران فكتبت: "كل عيد ميلاد سعيد"، كذلك شاركها فرحتها بيوم ميلادها الفنان ماجد الكعبي وكتب لها: "كل عام أنت بخير وعافية، وعقبال 100 سنة من نجاح وصحة وعافية وطولة عمر"، أما الكاتبة علياء الكاظمي فكتبت لها: "عيد ميلاد سعيد".

الفنانة نجلاء العبدالله وأهم محطاتها الفنية

نجلاء العبدالله هي إعلامية وفنانة قدمت برنامج "سينماتك" وشاركت ببطولة عدد من المسلسلات، وأيضاً دخلت عالم السينما والمسرح، من أبرز مسلسلاتها: "أوريم"، "خارج السيطرة"، "اعترافات بنات"، "البلاصات"، "الميراث"، و"سقف الوالد". كما شاركت بفيلم سينمائي بعنوان فيلم "لعبة كبار".

كما ظهرت بالدراما الكويتية من خلال مسلسل كويتي لأول مرة لها وكان بعنوان "الخن" والعمل كان من إخراج حسين دشتي، والكاتب محمد العنزي والكاتب بدر الجزاف ومن بطولة: الفنان محمد المنصور، حسين المنصور، الفنان خالد البريكي، الفنان حسن إبراهيم، هيلدا ياسين، جمال الردهان، جمعان الرويعي، أسمهان توفيق، مرام البلوشي، سماح، رانيا شهاب، وفيصل الشريف.

أيضاً تألقت بمسلسل "بيت العنكبوت"، وهو عمل درامي عائلي، تجسد فيه دور "عبير" بمشاركة نخبة من النجوم من أبرزهم الفنان فايز بن جريس، لبنى عبد العزيز، تركي الكريديس، غادة الملا، جبران الجبران، هيلدا ياسين. وشاركت نجلاء بعمل مسرحي بعنوان "فزعة حوير" وعُرض ضمن فعاليات "جادة الإبل"، المنظَّمة في منطقة تبوك، وتهدف المسرحية إلى التعريف بقيمة موروث الإبل في حياة الأجداد من خلال قصة تروي حكاية طفل صغير، كان متعلقاً بالإبل، خرج في نزهةٍ مع أسرته إلى الصحراء، لكنه ضلَّ الطريق، وبقي جالساً في أحد الكهوف خوفاً من الذئاب التي أحاطت به، لتفزع له ناقته "حوير"، وتنقذه وتعيده إلى أسرته سالماً. وتضمَّن العمل عدداً من الفقرات الغنائية التي تُعرف بالإبل بطريقةٍ ترسخ ذلك في ذهن الأطفال.

وكذلك شاركت بمسلسل "عندما يعشق الرجال" هو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد القفاص، ومن بطولة نخبة من الفنانين من أبرزهم الفنان تركي اليوسف، محمد القس، سعيد قريش، فاطمة الشريف، شيماء سبت، مبارك خميس، نجلاء العبدالله، أمين الصايغ، سلوى الجراش، عمران العمران، متعب فوزي، شفيقة يوسف، عبدالله القحطاني.

وأيضاً بتجربة أخرى بالدراما الكويتية من خلال مسلسل "باب السين"، وهو مسلسل جديد يتم تصويره الآن، ويأتي بإطار كوميدي اجتماعي يناقش قضايا مهمة، ويعالج القضايا بدراما شائقة، وهو من تأليف مريم نصير ومريم القلاف ومن إخراج نهلة الفهد، وهو من بطولة: الفنان عبد العزيز النصار، شيماء سليمان، أمل محمد، سعود بوشهري، أحمد النجار، نجلاء العبدالله، وزينب كرم.

