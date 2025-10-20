ريهام عبد الحكيم تحيي ليلة الست أم كلثوم بمركز أبو ظبي الثقافي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 أكتوبر 2025 08:09 مساءً - تُسافر الفنانة ريهام عبد الحكيم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لإحياء حفل على مسرح مركز أبوظبي الثقافي مساء الجمعة المقبل، في حفل يقام تحت عنوان "ليلة الست" بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم. ريهام عبد الحكيم تعبر عن سعادتها نشرت ريهام عبد الحكيم عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك" صورة لبوستر الحفل، وكتبت تعليق تقول فيه: "لأول مرة في التاريخ يمتد مهرجان الموسيقى العربية خارج مصر.. فخورة أن أحيي حفل افتتاح الدورة الـ33 بأغاني كوكب الشرق أم كلثوم بمركز أبو ظبي الثقافي، بقيادة المايسترو محمد الموجي".

ريهام عبد الحكيم تشارك محمد الحلو في حفلين يأتي حفل ريهام عبد الحكيم في أبو ظبي بعد مشاركتها مع الفنان محمد الحلو في حفلين ضمن فعاليات الدورة 33 من مهرجان الموسيقى العربية، دورة أم كلثوم. حيث أُقيم الحفل الأول أقيم مساء السبت الماضي بمسرح سيد درويش ـ أوبرا الإسكندرية ـ بينما يقام الحفل الثاني مساء غد الثلاثاء على مسرح النافورة بساحة دار أوبرا القاهرة، والذي تسافر بعده إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي لاحياء "ليلة الست".



