راشد الماجد يطرح أغنية جديدة لجمهوره بعنوان "من عرفتك"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 04:06 مساءً - طرح الفنان راشد الماجد أغنية جديدة لجمهوره ومحبيه، وحملت عنوان "من عرفتك" تحمل الطابع الرومانسي والكلمات الجميلة واللحن العذب، كما تعوّد راشد أن يهدي جمهوره أغاني مختلفة وباقية بذاكرتهم وتُلامس مشاعرهم.

وشارك راشد الماجد مقطعاً من الأغنية الجديدة له وعلق وكتب: "من عرفتك، ألحان: سايد، كلمات: مشاري مبارك الحديبي، توزيع: عبد الله بن ياقوت النعيمي، مكس وماستر: م. جاسم محمد".

أما الشركة المنتجة للأغنية روتانا فنشرت على حساب روتانا لايف تصويراً للأغنية كرتونياً، وكتبت: "رسمياً وصلت أغنية الشتاء، "من عرفتك"، جديد الفنان الكبير راشد الماجد". كما نشرت مقطعاً من الأغنية وكتبت "إي احبك كثر ما قال القصيد!، أغنية "من عرفتك"، جديد الفنان الكبير راشد الماجد الآن علـى منصاتكم المفضلة".

كما نشرت قبل أيام مقطعاً آخر وكتبت: "كثر ما اعزف من ألحاني نغم، "من عرفتك" جديد الفنان الكبير ‫ راشد الماجد".

وتقول كلماتها:

من عرفتك وأنا كلّ وقتي سعيد

ما يمرّ طاريك إلّا وأبتسم

قبل أعرفك كنت أحبّك من بعيد

والحين جنبي وهذا هو الشّي المهمّ

أي أحبّك حبّ مضمون أكيد

ما يوصفه شعري ولا يكتبه قلمٌ

كلّ يومٍ أصحى أحبّك من جديد

يا أهمّ منهم ومن نفسي أهمّ

من عرفتك وأنا كلّ وقتي سعيد

أنت بس تأمر وقولي بس أريد

تلقى أبشر ويا حاضر ويا سمّ

من تقول اسمي أقولك تكفه عيد

اسمي بصوتك ينسّيني الألم

أي أحبّك كثر ما قال القصيد

وكثر ما أعزف من ألحاني نغم

وكثر ما هالدمّ يمشي بالوريد

وكثر ما بالكون من ربّي نعم

آخر أعمال طرحها راشد الماجد

وكانقد طرح مؤخراً عدداً من الأغاني كان منها عملان لليوم الوطني السعودي 95، ووضع مقاطع منها بحسابه على الإنستغرام حينها وكتب: "جديد اليوم الوطني 95، يحق لي مادام هذي ديرتي.. وانتم هلي، كلمات: فهد المساعد، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع: زيد نديم، مكس وماستر: م. جاسم محمد".

كما نشر فيديو لمقطع من أغنية وطنية أخرى وكتب حينها "جديد اليوم الوطني 95، وطنّـا رافع الهامــة، مكانه فوق الثريا، غناء: الفنان راشد الماجد، كلمات: أحمد علوي، ألحان: أحمد برهان، توزيع: سيروس عيسى، مكس وماستر: م. جاسم محمد، إنتاج فني: Sabana Studio، إشراف عام: عيسى الماجد".

كما طرح الماجد مؤخراً أغنية عاطفية بعنوان "ليتني طير"، وكان قد روّج لها على حسابه ووضع مقطعاً منها وكتب: "جديد "ليتني طير" 2025، كلمات غريب، ألحان أحمد الهرمي، توزيع زيد نديم، مكس وماستر جاسم محمد".

تغيبه عن المسرح

آخر ألبوم للفنان راشد الماجد

وكان الفنان، قد تغيَّب عن مواسم الرياض الفترة الأخيرة، ولم يشارك بأي حفل، وكان آخر مشاركة له بتقويم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا بـ1 فبراير 2023، من خلال ليلة "صوت الأرض"؛ تكريماً للفنان الراحل طلال مداح، والمقدم من الهيئة العامة للترفيه، ولم يشارك بحفلات غنائية منذ زمن.وكان آخر ألبوم أُصدر للفنانبعام 2024 م الذي حمل عنوان "استحالة"، من ألحان الموسيقار الدكتور طلال"، وإنتاج روتانا وإصدر العام الماضي تزامناً مع يوم ميلاده الذي يصادف 27 يوليو، تعاون فيه مع نخبة من الشعراء من أبرزهم الأمير خالد الفيصل (دايم السيف)، الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، الأمير سعود بن عبد الله، الأمير فهد بن خالد، الراحل نزار قباني، علي مساعد، مساعد الشمراني، خالد المريخي، محمد بن فطيس وأحمد علوي".

