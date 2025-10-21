صاحب صاحبه وأصحاب ولا بيزنس: أفلام تناولت علاقات الصداقة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 05:15 مساءً - الصداقه من أهم العلاقات الإنسانية في الحياة، لذلك قدمتها العديد من الأعمال السينمائية بشكلٍ مميز وبأفكارٍ مختلفة على الشاشة. ولأن السينما المصرية دائماً ما تهتم بإبراز المعاني الإنسانية السامية والعلاقات المؤثرة في حياة وتكوين البشر، فقد قدمت العديد من الأعمال الفنية المميزة التي كشفت تفاصيل حياة الأصدقاء.

فيلم صاحب صاحبه

يرتبط النجمان محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي بعلاقة صداقة قوية في حياتهما الشخصية، وقدما قصة صديقين بشكلٍ كوميدي بسيط ومختلف من خلال فيلم ""، حيث يتناول العمل قصة شابين هما: جاد والذي يجسده الفنان أشرف عبد الباقي، وأسامة الذي يقدمه الفنان محمد هنيدي، تربيا معاً منذ الطفولة في المنطقة نفسها وعلى العادات والتقاليد نفسها، ويسعى كل منهما للسفر بالخارج لتحقيق نجاح مادي واستقرار في الحياة.

العمل من بطولة، محمد هنيدي، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، لطفي لبيب، أميرة نايف، محمد يوسف، وهو من تأليف ماهر عواد، وإخراج سعيد حامد.

فيلم كيمو وأنتيمو

يُعدمن أفضل الأفلام التي قدمت معاني التضحية في الصداقة على أكمل وجه، وهو الأمر الذي تكشفه الأحداث التي تجمع بين الصديقين المغني كيمو والذي جسد دوره الفنان الراحل عامر منيب، وأنتيمو الملحن الغنائي الذي قام بدوره الفنان طارق عبد العزيز، وعلى الرغم من المواقف الصعبة التي عاشها الثنائي لكنهما استطاعا أن يحافظا على علاقتهما.

الفيلم بطولة عامر منيب، طارق عبد العزيز، مي عز الدين، وحيد سيف، إيناس النجار، مصطفى هريدي، وهو من تأليف أحمد البيه، وإخراج حامد سعيد.

فيلم أصحاب ولا بيزنس

تناولت شاشة السينما المصرية، الصداقة من منظورٍ آخر في، حيث تناول العمل الصراع بين أبطاله على النفوذ والسلطة والمال، غير مهتمين بأي شيء اَخر، ولكن تنقلب الأحداث بشكل مفاجئ ويدرك كل منهما قيمة الآخر.

وشارك في بطولة العمل كل من هاني سلامة، مصطفى قمر، طارق عبد العزيز، نور، موناليزا، وسامي العدل، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج علي إدريس.

وتعتبر الأغنية التي قدمها مصطفى قمر ضمن أحداث العمل والتي حملت اسم الفيلم من أبرز الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا في مشواره الفني وارتبط بها الجمهور، وحتى الآن ما زالت تحتل الصدارة في قائمة أغاني الأصدقاء.

فيلم أعز أصحاب

من أشهر الأفلام التي تتحدث عن الصداقة بصورة مثالية وأقرب للحقيقة، وعلى الرغم من عدم نجاح الفيلم وقت عرضه بدور السينما وتحقيقه إيرادات كبيرة، لكنه نجح جماهيرياً وارتبط به الجمهور لأنه قدم قصصًا قريبة من الواقع بشكل كبير.

شارك في بطولة هذا العمل كل من أحمد فلوكس، وسوما، أحمد صلاح السعدني، مروة عبد المنعم، لانا سعيد، معتز التوني، أشرف رياض، شيرين الطحان، ورانيا يوسف، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

فيلم المركب

فيلم المركب قدم حياة مجموعة من الأصدقاء في قالب درامي مشوق، حيث كشف عن يوم في حياة مجموعة أصدقاء قرروا قضاء يوم في مركب في عرض البحر وخلال هذه الرحلة وقعت حوادث غير متوقعة، ووقتها ظهرت صراعات داخلية كشفت عن المشاعر الحقيقية التي يحملونها تجاه بعضهم البعض.

وقام ببطولة هذا العمل أحمد حاتم، يسرا اللوزي، رامز أمير، وغيرهم من الوجوه الشابة، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن.

عادل إمام وسعيد صالح في سلام يا صاحبي

من أقدم أفلام السينما المصرية، التي تناولت علاقة الصداقة، وقدمت تفاصيل خاصة عن هذه العلاقة المميزة بين الزعيم عادل إمام والفنان سعيد صالح باعتبارهما اثنين من الأصدقاء المقربين لبعضهما ويمران بمواقف صعبة وأزمات استطاعا تجاوزها معاً، ومنذ عرض الفيلم وحتى يومنا هذا وهو يحقق نجاحاً كبيراً.

