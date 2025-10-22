لماذا بكى أحمد السعدني في العرض الخاص لفيلم ولنا في الخيال حب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 01:02 مساءً - كشف الفنان أحمد السعدني عن سبب بكائه في فيلمه "ولنا في الخيال حب" مع بطلة العمل مايان السيد، مؤكداً أن السيناريو يشبه قصة حياته بشكلٍ كبير.

أحمد السعدني يبكي بسبب فيلمه الجديد

خلال العرض الخاص للفيلم الذي أًقيم مؤخراً ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته المقامة حالياً، أكدأن هذا العمل هو المشروع الأقرب لقلبه في مشواره الفني، وأكد أنه عندما كان يقرأ العمل تأثر وكان يبكي لأنه قريب من تفاصيل حياته.

وأكدت مؤلفة العمل على كلام السعدني وقالت: "في حاجة أنا مكنتش مدركاها وأنا بحكي لأحمد السيناريو إنه شبه قصة حياته فعلاً وفي اللحظة دي أدركت أنه مفيش غيره هيكون حقيقي وهو بيعمل الدور".

شهد العرض الخاص للعمل حضور فني كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني اللذين حرصوا على دعم أبطاله، وقدموا لهم التهاني وإشادات كبيرة بجودة العمل وقصته الإنسانية التي لمست قلوب الجميع.

أبطال وقصة فيلم "ولنا في الحب خيال"

أحمد السعدني والأفلام الرومانسية

يُشارك في بطولة الفيلم، إلى جانبومايان السيد، كلّ من: عمر رزيق، فريدة رجب، سيف حميدة، عفاف مصطفى، وآخرون، والعمل من إخراج وتأليف سارة رزيق. وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، حول أستاذ جامعي انطوائي، تتغير حياته بشكلٍ غير متوقع بعد أن تقتحمها طالبة شابة، مما يجعله مضطراً لمواجهة مشاعره نحوها، بينما تتعقد علاقتها بحبيبها.يُعدهو الفيلم الرومانسي الثاني للفنانعلى التوالي، حيث سبق وشارك في فيلم "بضع ساعات في يوم ما" الذي عُرض قبل شهور قليلة، وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي، ويأتي من بطولة: هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر،، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي، حول تفاصيل حياة مجموعة من الشباب، خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث يتم تناول مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة ولكن هناك رابطاً يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات في مشهد واحد فقط.

