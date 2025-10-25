أريانا غراندي تؤكّد أنها كانت ستترك الموسيقى والغناء قبل طرح Wicked

أريانا غراندي تؤكّد أنها ستعمل على ألبومها الجديد ومازالت شغوفة بالموسيقى

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أكتوبر 2025 08:03 مساءً - أكّدت النجمة العالميةأن أغنية Wicked جعلتها تشعر بـ"شرارة حقيقية" والعودة من جديد للعمل على موسيقاها وأغانيها. مؤكدة خلال لقائها في بودكاست "Shut Up Evan"، أنها كادت أن تفقد صناعة الموسيقى.وكان ألبوم "Wicked" الغنائي قد غيّر مسيرة أريانا غراندي الفنية؛ حيث ألهمها لمواصلة العودة لإنتاج الألبومات الموسيقية. وقالت أريانا غراندي، البالغة من العمر 32 عاماً، عن ألبوم "Wicked" خلال مقابلتها مع إيفان روس كاتز في بودكاست "Shut Up Evan" أمس الجمعة، إنها شعرت بشرارة حقيقية، وأنها تُجدد التواصل والإلهام. مُضيفة أنها ربما فاتها شيءٌ ما، لكن الأمر بسيط، وتشعر بأن الإنسان عليه أن يفقد أشياء ليتعلم كيف يُصبح أفضل.— People (@people)وأوضحت أريانا غراندي أنها تعلّمت الكثير، وترغب حقاً في تقديم موسيقى وأغانٍ جديدة، ولا تستطيع التوقُّف؛ حيث إن ما مرّت به، كان لحظة مُلهمة، وكان عليها أن تكتب الألبوم. وأضافت أن فريق إنتاج فيلم "Wicked" كانوا قد حذّروها من موعد إعادة تصوير الفيلم في يناير، لكنها لم تدع ذلك يُثنيها عن شغفها بالموسيقى؛ مؤكدة أنها ستستطيع الانتهاء من ألبومها، إما قبل التصوير أو بعد انتهائه.يُذكر أنه في سبتمبر الماضي، كان قد تمت إقامة حفل توزيع جوائز MTV للأغاني المصوّرة المعروفة باسم "MTV VMAs"، والذي يشهد تكريماً لأبرز الإنجازات في مجال صناعة الفيديوهات الموسيقية والأداء الغنائي، بالإضافة لتكريم رموز الموسيقى والغناء.وجاء كلٌّ من النجمتين: أريانا غراندي، وليدي غاغا، وهما الأبرز في الحفل، عن الفئات التي حُصدت بها الجوائز؛ حيث فازت أريانا غراندي بجائزة فيديو العام، بينما اقتنصت ليدي غاغا لقب فنانة العام.يُمكنكِ قراءة:وجاءت الجوائز التي حصدتها النجمةهي الأبرز في الحفل؛ حيث فازت بجائزة فيديو العام عن أغنيتها Brighter Days Ahead، بالإضافة لفوزها بجائزة أفضل بوب، وأفضل فيديو كليب عن نفس الأغنية.وخلال كلمتها، وجّهت أريانا غراندي الشكر لمعجبيها، الذين قالت إنها تحبهم من كلّ قلبها. وقالت: "أنا ممتنة جداً لأنني أستطيع فعل هذا في حياتي". كما وجّهت الشكر للجميع على دعمهم لها في مسيرتها الفنية وعلى الشاشة وأيضاً وجّهت تحية لوالدها، والذي ظهر في الفيديو الموسيقي الفائز؛ قائلةً: "شكراً لوالدي الذي مثّل في هذا الفيديو لأول مرة في حياته".— MTV (@MTV)وبعد قراءة قائمة طويلة بأسماء جميع من شاركوا في إنتاج الفيديو الموسيقي، اختتمت غراندي كلمتها قائلةً: "شكراً لمعالجي النفسي". واختتمت كلمتها بتوجيه الدعوة لمعجبيها للتركيز على الهدف النهائي، وهو "أن هناك أياماً أكثر إشراقاً قادمة". كما قالت مازحةً: "سنراكم في جولتنا"، قبل أن تغادر المسرح.