مايسترو مصري يرد على منتقديه بعد تقبيل يد محمد عبده

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: رد المايسترو المصري هاني فرحات على الانتقادات التي طالته من مستخدمي السوشيال ميديا في مصر على وجه التحديد، بعد انتشار صورة له وهو يقبل يد الفنان السعودي الكبير محمد عبده خلال إحدى الجلسات الفنية، مؤكدًا أن ما فعله نابع من الاحترام والتقدير لفنان بحجم وقيمة فنية كبيرة.

ونشر فرحات الصورة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وعلق قائلًا:"الفنان محمد عبده هو والدي، ودايمًا أفخر إني واقف جنبه على المسرح. كل يوم بحمد ربنا إنه لسه بيغني وبيسعد الناس بفنه وصوته العظيم، ربنا يطول في عمره ويبارك في صحته".

وأضاف المايسترو:"استغربت من بعض الانتقادات اللي خرجت مؤخرًا، خصوصًا إن تقبيل اليد كان لشخص كبير في السن وله تاريخ فني مشرف. الغريب إن الهجوم راح ناحية السعودية، رغم إن لسه امبارح كنت مصور وأنا بسلم على الفنانة أنغام وببوس إيدها من محبتي واحترامي ليها، ومحدش شاف ده غلط".

وأوضح فرحات أن العلاقة بين مصر والسعودية أعمق من أي انتقادات فردية، قائلاً:"مصر والسعودية دايمًا إخوات، وبينا محبة وتاريخ كبير، وملايين من المصريين عايشين في السعودية في سلام وود واحترام".

كما علق على الجدل حول ارتدائه الزي السعودي في الصورة قائلاً: "دي جلسة سعودية مش حفل عادي، وده جزء من ثقافة البلد. هنا موظفين البنوك بيرتدوا التوب، والسؤال: هل لو مصري في بنك بنفس الزي، هيتهاجم برضه ولا بس الفنانين؟".

واختتم المايسترو حديثه قائلاً:"إحنا فوق الـ120 مليون مصري في العالم، بثقافتنا وفننا وتعاليمنا. عيب الهجوم على الفنانين، لأننا أهل.. مصر والسعودية شعب واحد".