هنا كيم في عيد ميلادها الـ45

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: احتفلت كيم كارداشيان بعيد ميلادها الخامس والأربعين خلال حضورها العرض الأول لمسلسلها الدرامي All's Fair في باريس، وسافرت كيم برفقة زميلاتها النجمات تيانا تايلور، ونعومي واتس، وسارة بولسون، ونيسي ناش من لوس أنجلوس إلى فرنسا.

وحرصت على ارتداء فستان مميز قدمه لها منسق الأزياء داني ليفي، وهو تصميم فاخر من دار "ديور" من مجموعة ربيع عام 2000 من إبداع المصمم جون غاليانو.

For Kim Kardashian's 45th birthday, the multihyphenate celebrated with a major bash in Paris following the premiere of her upcoming Hulu legal drama, 'All's Fair.' pic.twitter.com/ufKJjyJXF1 — E! Online Asia (@eonlineasia) October 23, 2025

— E! Online Asia (@eonlineasia)

ورغم مرور نحو 25 عاما على تصميم هذا الفستان، إلا أن قماش الساتان الأزرق الفاتح بدا حديثا وعصريا عند ارتدائه، حيث تلاءمت أجزاؤه المطرزة المتدالية قطريا من الورك إلى حاشية التصميم الشبيه بحورية البحر مع انحناءات الجسم بسلاسة.

وأسدلت كيم أحد كمي الفستان على كتفها لإبراز فتحة العنق المنخفضة، بينما أضاف السحاب في منتصف الصدر لمسة أميرات مميزة تمثل بصمة غاليانو المعروفة.

ولتكمل نظرة الأناقة، اعتمدت كيم على مجوهرات بسيطة من خلال استبدال العقد بأقراط وخواتم من الألماس من علامة "ريبوسي"، بلغ سعر القرط الواحد المرصع بستة أحجار ألماس على شكل كمثرى، 25250 دولاراً أمريكيا.

أما على منصة عرض "ديور" الأصلية عام 2000، فقد قدم الفستان بشكل مختلف تماما، حيث ارتدت العارضة غطاء رأس مطابقا مزودا بحزام ذقن، محولة تصميم الخوذة الفارس إلى تحفة فنية بإضافات من خامة التول على التاج امتدت beyond رأس العارضة، مع حقيبة "ديور سادل" المطابقة باللون الأزرق الفاتح ذاتها.

أما الوصف الأكثر تداولاً عبر منصات السوشيال ميديا على المستوى العالمي عن فستان كيم كاردشيان فهو "مينتي فريش" بما يعني أنه شبابي وطازح ويحمل رائحة وانتعاش النعناع، وهو تعبير يدل مجازاً على الحالة الجيدة مظهراً ولوناً ورائحة.

يذكر أن عيد كيم كاردشيان من مواليد 21 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1980، أي أنها احتفلت قبل أيام بعيد ميلادها الـ 45.