صوفي ترنر في علاقة جديدة… والمفاجأة في هوية الشريك

كشفت صحيفة ديلي ميل أنّ الممثّلة صوفي تيرنر (تسعة وعشرون عامًا) تواعد المغنّي كريس مارتن (ثمانية وأربعون عامًا)، قائد فرقة Coldplay، بعد انفصال كلٍّ منهما مؤخّرًا عن شريكه السّابق.

تيرنر أنهت علاقتها برفيقها الأرستقراطيّ بيريغرن بيرسون بعد عامَين من الارتباط، فيما انفصل مارتن عن الممثّلة داكوتا جونسون في يونيو الماضي بعد علاقة استمرّت ثماني سنوات.

وأفادت التّقارير أنّ صوفي وكريس التقيا في “موعد سرّيّ” في لندن، بعد أسبوع فقط من انتهاء علاقة تيرنر ببيرسون.

يُذكر أنّ صوفي من أكبر معجبات Coldplay، وقد ظهرت متأثّرة سابقًا عندما تلقّت رسالة عيد ميلاد مصوّرة من مارتن رتّبها لها زوجها السّابق جو جوناس عام ٢٠٢٠.