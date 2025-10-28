الخلافات الزوجية تسيطر على البرومو التشويقي لمسلسل سنجل ماذر فاذر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 02:16 مساءً - مسلسل سنجل ماذر فاذر من الأعمال الدرامية التي تشهد الفترة المقبلة عرضها، ويشارك في بطولة العمل كوكبة من النجوم على رأسهم ريهام عبد الغفور، شريف سلامة، محمد كيلاني، وهنادي مهنا، ومن تأليف نجلاء الحديني و قصة وإخراج تامر نادي.

خلافات زوجية.. أبرز ماجاء في برومو مسلسل " سنجل ماذر فاذر"

View this post on Instagram A post shared by MBC Masr (@mbcmasrtv)

قصة اجتماعية بطابع كوميدي رومانسي

وبالتزامن مع قرب بدء عرض المسلسل، طرحت قناة "إم بي سي مصر" التي سوف يُعرض عليها العمل، البرومو التشويقي الأول له، الذي اتضح من خلاله بوجود خلافات زوجية بين ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، انتهت بانفصالهما عن بعضهما البعض، هذا إلى جانب أحداث أخرى سيطر عليها الجانب الدرامي الممزوج بالكوميديا.تدور أحداثفي إطار كوميدي رومانسي، حيث تجسد ريهام عبد الغفور شخصية منظِمة حفلات تعيش صراعاتها بين حياتها المهنية والشخصية، بينما يظهر شريف سلامة بدور مؤلف مغمور يسعى لإثبات نفسه وسط التحديات، ويقدم العمل معالجة خفيفة الظل لقضايا اجتماعية معاصرة بأسلوب يمزج بين الرومانسية والكوميديا.

مسلسل "سنجل ماذر فاذر" ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة وهو من قصة وإخراج تامر نادي، ومن إنتاج صادق الصباح، ويشارك في بطولته إلى جانب ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، كل من هنادي مهنا ومحمد كيلاني، إضافة إلى مجموعة أخرى من الفنانين الذين من المقرر الإعلان عنهم تباعاً بالتزامن مع عملية التصوير.

عودة ثنائية ريهام عبد الغفور وشريف سلامة بعد عدة أعمال ناجحة

أفلام منتظرة لـ ريهام عبد الغفور وشريف سلامة

https://www.instagram.com/p/DMXruCSNre1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMXruCSNre1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMXruCSNre1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يعيد ريهام عبد الغفور وشريف سلامة للعمل معاً بعد تجربتين جمعتهما سابقاً، فقد قدّما أول تعاون مشترك في مسلسل "الخطيئة" عام 2014، قبل أن يلتقيا مجدداً في "رمضان كريم" بجزئه الأول عام 2017، وهو العمل الذي اعتذرا عن المشاركة في جزئه الثاني والذي عُرض عام 2023، وعلى مدار هذه الأعمال، شكل الثنائي حضوراً مميزاً ولافتاً.وعلى صعيد السينما، تنتظر ريهام عبد الغفور عرض فيلم "" الذي تتعاون فيه مع الفنان هشام ماجد ويدور في إطار كوميدي ويتناول أزمة الغش في الامتحانات، حيث انتهت من تصويره مؤخراً، كما تستعد لفيلم ثانٍ بعنوان "" بالتعاون مع الفنان محمد ممدوح وإخراج أحمد حمدي وتقرر البدء في تصويره قريباً، لتعود للتعاون معه بعد نجاحهما سوياً في مسلسل "" الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023.

أما الفنان شريف سلامة فينتظر طرح فيلم "جوازة ولا جنازة"، ويشارك في بطولته بجانب شريف سلامة الفنانة نيللي كريم، وتضم قائمة أبطاله لبلبة، عادل كرم، إنتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، دنيا ماهر، والفيلم من إخراج وتأليف دينا ماهر وأميرة دياب وشاركت في الكتابة دينا ماهر.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي مليء بالمفارقات، حول عائلتين لا يجمع بينهما شيء سوى صلة النسب، تجبران على قضاء سبعة أيام معاً في وجهة ساحرة، استعداداً لحفل زفاف فخم يجمع نجليهما.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».