مهرجان كان 2026: اليابان دولة الشرف في سوق أفلام المهرجان

بعد أن ظفرت بها عدة دول مثل البرازيل، سويسرا، إسبانيا، والهند، أعلن سوق الأفلام التابع لمهرجان كان السينمائي Marché Du Film، اختيار اليابان كدولة الشرف لدورته لعام 2026 التي ستقام في شهر مايو من ذلك العام. وقد أعلن المدير التنفيذي لسوق الأفلام، غيوم إسميول، هذا الاختيار رسميًا في مهرجان طوكيو السينمائي الدولي اليوم الثلاثاء، إلى جانب جونيتشي ساكوموتو، رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج اليابان كدولة الشرف لعام 2026، مع وعد بتقديم المزيد من التفاصيل خلال فعاليات المهرجان.

ومن المقرر أن يُفتتح سوق الأفلام لعام 2026 في 12 مايو ويستمر حتى 20 مايو، بينما سيستمر مهرجان كان السينمائي حتى 23 مايو.

اليابان تفتتح دورة عام 2026 لسوق مهرجان كان السينمائي

بصفتها دولة الشرف، ستفتتح اليابان دورة عام 2026 من خلال المشاركة في استضافة حفل افتتاح سوق الأفلام، وستحظى بمكانة مميزة في برامج السوق، بما في ذلك الندوات وفعاليات التواصل وعروض المشاريع التي ستسلط الضوء على الرسوم المتحركة اليابانية وسينما الأنواع المختلفة.

تشمل المبادرات الرئيسية الأخرى قمة حول صناعة السينما اليابانية لتعزيز التعاون والابتكار، ويوم عرض خاص مخصص للسينما اليابانية.

تهدف اليابان من خلال مشاركتها إلى بناء شبكات مهنية قوية مع مجتمع السينما الدولي والترويج لصناعاتها السينمائية والإعلامية لتحقيق النجاح المستقبلي في الأسواق العالمية، وسيركز برنامج عام 2026 على تعزيز العلاقة الوثيقة بين اليابان وسوق الأفلام، حيث تُعد شركات المبيعات اليابانية من بين الشركات الأكثر رسوخًا في قصر المهرجانات، بينما يُعد الجناح الياباني، الذي تنسقه مؤسسة UniJapan، جزءًا لا يتجزأ من القرية الدولية منذ فترة طويلة.

تأثير اليابان في سوق العمل السينمائي

تُعدواحدة من أكثر الدول تأثيرًا في عالم السينما، حيث تنتج حوالي 1200 فيلم سنويًا، ويمتد تاريخها السينمائي لأكثر من 120 عامًا، شكله أباطرة الفن مثل كينجي ميزوغوتشي، وياسوجيرو أوزو، والفائز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 1980 أكيرا كوروساوا، بالإضافة إلى مخرجين معاصرين مثل هيروكازو كوري-إيدا، كيوكي كوروساوا، ناومي كاواسي، وأسماء صاعدة مثل تشي هاياكاوا، الذين يواصلون تمثيلفي الاختيار الرسميحتى يومنا هذا.

وقال ساكاموتو: "نحن سعداء وفخورون للغاية باختيار اليابان كدولة الشرف. إنها فرصة رائعة لعرض جاذبية السينما اليابانية على المسرح العالمي. نتطلع إلى رؤية ثقافة السينما اليابانية الغنية، جنبًا إلى جنب مع مواهبها وتقنياتها الناشئة، تتألق بشكل أكبر على المستوى الدولي وتساهم في تطوير السينما في اليابان وحول العالم".

وأضاف إسميول: "تحتل اليابان مكانة فريدة في السينما الدولية، ويستمر إرثها الإبداعي في إلهام أجيال من صانعي الأفلام. كما أنها تحتل مكانة مميزة في سوق الأفلام، كونها واحدة من أكثر الدول تمثيلاً وحيوية، مع شركات إنتاج ومبيعات نشطة للغاية. وعلى الصعيد الشخصي: بصفتي شخصًا من أصول يابانية، إنها فرصة رائعة لتكريم تراثي الثقافي". ستتولى اللجنة التنفيذية لليابان، بصفتها دولة الشرف لعام 2026، التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة (METI) ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، تنظيم مشاركة اليابان. وسيتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج والمؤسسات المشاركة في أوائل عام 2026.

الدورة الـ79 لمهرجان كان السينمائي الدولي

أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي عن التاريخ المُقرر لانعقاد النسخة الـ 79 لعام 2026، والتي ستكون في الفترة من 12 إلى 23 مايو 2026، أي سوف تستمر الفعاليات على مدار 12 يومًا من المؤتمرات الصحفية والحلقات النقاشية السينمائية والعروض الخاصة لأفلام عالمية سواء المشاركة بالمسابقة الرسمية أو خارجها.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة إعلان أخبار وقوائم أخرى خاصة بالنسخة الـ79، والتي يفصلنا عنها أقل من عام.

