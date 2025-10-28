قبل زينة.. فنانون تعرضوا لحوادث وإصابات في كواليس التصوير

https://www.instagram.com/p/DQSIg8xjLX8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQSIg8xjLX8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQSIg8xjLX8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أحمد العوضي

مصطفى قمر

https://www.instagram.com/p/CtwYV7LoXVl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CtwYV7LoXVl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CtwYV7LoXVl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تامر فرج

أمير المصري

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 11:04 مساءً - حالة من القلق، انتابت جمهور الفنانةبعد إصابتها بـ"شرخ في الركبة" خلال كواليس مسلسلها الجديدالمُقرر عرضه نهاية الأسبوع الجاري، حيث انزلقت قدمها في تصوير أحد المشاهد، إلا أنها تحاملت على نفسها واستكملت التصوير حفاظًا على التزامات العمل وضمان عرض المسلسل في موعده، دون الخضوع لراحة.إصابة زينة في كواليس التصوير، ليست الواقعة الأولى، فقد شهدت السنوات الماضية تعرض عددًا من الفنانين لحوادث داخل البلاتوهات، بعضها إضابات خفيفة وأخرى استلزمت لراحة إجبارية للخروج بأقل خسائر ممكنة.يُعد الفنان أحمد العوضي، من أبرز الفنانين الذين تعرضوا لإصابات في كواليس التصوير، حيث أصيب بأزمة صحية شديدة أثناء تصوير مسلسل "حق عرب"، إثر استنشاقه كمية كبيرة من دخان ثاني أكسيد الكربون خلال مشهد حريق في مخزن. ونُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات على الفور، وظل تحت الملاحظة لعدة أيامٍ، قبل العودة إلى منزله مُجددًا واستئناف التصوير سريعًا.وفي يونيو من عام 2023، أصيب الفنان مصطفى قمر، في كواليس تصوير فيلم "أولاد حريم كريم"، حيث حصل على راحة لمدة 3 أيام فقط إلى أنّ تماثل للشفاء، وعاد إلى استئناف العمل مُجددًا."ٌقمر" تعامل مع الإصابة بشكلٍ ساخر إلى حدّ ما، حيث نشر صورة له بعد الإصابة آنذاك عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلق عليها بقوله: "أنا كويس يا جماعة دي حاجة خفيفة وحادث يضحك والله بس إحنا هنتوقف 3 أيام عن تصوير (أولاد حريم كريم) لغاية ما عيني تخف دعواتكم".وفي فبراير الماضي، وفي كواليس مسلسل "وش السعد"، أصيب الفنان تامر فرج بإصابات بالغة وقتها، بعد سقوط وحدة إضاءة على رأسه، حيث نُقل إلى المستشفى فورًا وأجرى عددًا من الفحوصات والتحاليل اللازمة بشأن الاطمئنان، لاسيما وأن الحادث أسفر عن حدوث جرح بسيط في رأسه وكدمات في وجهه.زوجته رانيا هاشم، كشفت عن اللحظات الأولى بعد الإصابة، حيث كتبت عبر حسابها على الـ"فيسبوك": "قدر ولطف.. توضيح وشكر لكل من سأل حصل إيه.. وحدة إضاءة ضمن المعدات الطبية فى المشهد وقعت على راسه فى التصوير الفجر.. ورحنا المستشفى وعمل أشعة مقطعية والحمد لله جت سليمة.. إصابة عمل.. متاعب المهنة".أصيب الفنان أمير المصري، في يونيو 2024، لإصابة خلال تصوير فيلم "Giant"، خلال تصوير أحد مشاهد الملاكمة، حيث نُقل إلى المستشفى فورًا، حيث كشف والده الدكتور أحمد المصري، عن الصور الأولى له بعد الإصابة، قائلًا عبر حسابه على الـ"فيسبوك": "حادثة أثناء التصوير لـ أمير ابني.. قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله دعواتكم".

