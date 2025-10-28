كيت ميدلتون تتغيب عن جوائز إيرث شوت.. والأمير ويليام يسافر وحده

الأمير ويليام يسافر بمفرده للبرازيل

الأمير ويليام ومساعيه لمبادرة إيرث شوت Earthshot

، أميرة ويلز، قررت البقاء في منزلها بينما يتوجه الأمير ويليام إلى ريو دي جانيرو بالبرازيل لحضور الحفل السنوي لجائزة "إيرث شوت- Earthshot Prize"، على الرغم من أنها واحدة من الفعاليات الملكية المهمة.— People (@people)، البالغ من العمر 43 عامًا، يسافر بمفرده إلى ريو دي جانيرو لحضور حفل توزيع جوائز "إيرث شوت" ​​في 5 نوفمبر، وتسعى الجائزة إلى البحث في جميع أنحاء العالم عن حلول بيئية، ومن المقرر أنه خلال هذا الحدث، سيُعلن أمير ويلز عن الفائزين الخمسة بجائزة قدرها مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 1.3 مليون دولار أمريكي.وهذا العام، تنضم الممثلة البرازيلية جيزيل بوندشين إلى مجلس الجائزة، إلى جانب المذيع والناشط البيئي السير ديفيد أتينبورو، والممثلة كيت بلانشيت، والشيف خوسيه أندريس، والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا.في هذه الأثناء، ستبقى أميرة ويلز في المنزل مع أطفالهما الأمير جورج، 12 عامًا، والأميرة شارلوت، 10 أعوام، والأمير لويس، 7 أعوام، ضمن خطة عودتها التدريجية حفاظًا على صحتها.وكانت قد حضرت أميرة ويلز، البالغة من العمر 43 عامًا، حفلي توزيع جوائز إيرث شوت الأولين، وانضمت حينها للأمير ويليام في لندن أكتوبر 2021، والذي تلاه حفل توزيع جوائز ثانٍ في بوسطن ديسمبر 2022.ولم تنضم إلى الأمير ويليام في حفل توزيع جوائز "إيرث شوت" ​​لعام 2023 في سنغافورة، كما غابت عن حفل العام الماضي في جنوب أفريقيا، حيث قضت معظم العام بعيدة عن الأضواء وسط تشخيص إصابتها بالسرطان والخضوع لرحلة علاج.قد ترغبين في معرفة أمير وأميرة ويلز يحتفلان بذكرى زواجهما الـ14 في أجواء الطبيعة الخلابة

في وقت لاحق من شهر أكتوبر الجاري، نشر الأمير ويليام، 43 عاماً، فيديو في محيط منزله بقلعة وندسور، واختار شجرة البلوط ليجلس أسفلها خلال تصويره الفيديو، وكان قد اختار أمير ويلز منذ بداية المبادرة هذه الشجرة؛ لتكون رمزاً لجائزة إيرث شوت Earthshot، واستظلّ بها أثناء الإعلان الأول عن الجائزة، وتحدّث عن التغير الذي طرأ على نظرته للمستقبل حينما تحوّل عام 2030 من فكرة بعيدة إلى هدف قريب، وقد اختار أمير ويلز هذا العام لتحقيق أهداف مبادرته البيئية.

وفي مقطع الفيديو الذي شاركه عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، قال: "عام 2030 أصبح الآن أقرب وأكثر واقعية، المضي قدماً في هذا العقد الحاسم لم يعد خياراً بل ضرورة؛ لأن ما نفعله اليوم هو ما سيُحكم به الأجيال القادمة على إرثنا".

وأشار أمير ويلز إلى مشاركته العائلية التي وصفها أنها ليست رمزية فقط، بل تمثل دافعاً شخصياً قوياً، وأوضح: "حتى أستطيع أن أنظر في عيون أبنائي، لقد بذلت قصار جهدي في هذا الزمن لجعل الأرض مكاناً أفضل لهم".

وتابع: "في ذاك الوقت، بدا العقد العشري بعيداً جداً. جورج كان في السابعة، شارلوت في الخامسة، ولويس في الثانية؛ فكرة أن نصل إلى 2030 بدت كأنها عمر بعيد. لكن اليوم، ونحن في منتصف هذا العقد الحاسم، 2030 أصبحت قريبة".

كما أشاد الأمير بالأشخاص الذين وصلوا إلى النهائيات بجائزة إيرثشوت، وقال: "من المستحيل أن تسمع قصص هؤلاء المرشحين، وتشاهد الأثر الذي يحققونه، دون أن تشعر بالتشجيع والطاقة".

جائزة إيرث شوت

جائزة إيرث شوت "Earthshot Prize" هي مبادرة بيئية أسسها الأمير ويليام عام 2020، تهدف إلى تحفيز الإبداع والابتكار لمعالجة التحديات البيئية العاجلة في العالم، ولديها 5 أهداف تسعى لتحقيقها قبل عام 2030، وهي: "حماية الطبيعة وإصلاحها، تنقية الهواء، إحياء المحيطات، بناء عالم خالٍ من النفايات، إصلاح المناخ".



