هند صبري تقدم الدراما الشعبية في رمضان 2026.. إليكم التفاصيل

تفاصيل مسلسل هند صبري وطبيعة شخصيتها

هند صبري تخوض تجربة فنية جديدة

الصدفة قادتها للمشاركة في العرض

View this post on Instagram A post shared by And This Is Cairo-وهنا القاهرة (@dangerouslyridiculoustheatre)

آخر أعمال هند صبري الدرامية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 11:04 مساءً - قطعت الفنانة التونسيةشوطاً كبيراً في تحضيرات مسلسلها الجديد الذى تعاقدت على بطولته مؤخراً للتواجد من خلاله في موسم درما رمضان القادم والذي تعود به إلى المنافسات الرمضانية بعد غياب أربع سنوات كاملة وتحديداً منذ تقديمها مسلسل "هجمة مرتدة" بمشاركة أحمد عز في رمضان 2021، حيث اتضحت ملامح العمل الجديد الذى تقدمه هند بعد الاستقرار على السيناريو والشخصية التي تجسدها.مسلسل هند صبري الجديد ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة ضمن مسلسلات رمضان 2026، ولم يتم الاستقرار على اسمه النهائي حتى الآن، وهو قصة عباس أبو الحسن وسيناريو وحوار عمرو الدالي وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة united studios، وتقدم هند صبري خلال أحداثه الدراما الشعبية المشوقة، إذ تظهر بشخصية سيدة فقيرة في حي الباطنية الشهير، وتواجه العديد من التحديات الصعبة في حياتها.يذكر أنخاضت قبل أيام تجرِبة فنية جديدة، بالتعاون مع مجموعة من الوجوه الجديدة، بمشاركتها فيبعنوان ""، التي تعود في موسم جديد بعد مرور 4 أعوام تقريباً على انطلاقتها الأولى؛ حيث تظهر كضيفة شرف، في ضوء دعمها للمواهب الشابة، ذلك بعدما سبق وشاهدت هذا العرض في عروضه الأولى، كـ "واحدة من الجمهور" وأثنت على الشكل والأداء آنذاك.مُشاركةي كضيفة شرف في هذا العرض، جاء عن طريق الصدفة البحتة، عن طريق صديقتها الكاتبة والمخرجة رشا الجمّال، صاحبة المشروع، حيث كتبت الأولى عبْر حسابها على "إنستغرام": "الحكاية ابتدت على البحر تحت الشمسية، لما صاحبتي رشا الجمّال كاتبة ومخرجة "وهنا القاهرة" وصاحبة مشروع المسرح الخطير.قد تحبين قراءة.. العائدون إلى دراما رمضان 2026 بعد غياب سنواتوأضافت: "هند، سألتني يا ترى أعرف أجيب 850 إنسان يتفرّجوا على عرضنا "وهنا القاهرة" بممثلين مش معروفين وشباب؟ أنا كنت رحت اتفرجت على العرض في مسرح الفلكي، وعجبني جداً النص الجميل الذكي والتمثيل والمسرحية كلها. فاقترحت عليها: أيوة ييجوا طبعاً لو جبنا نجوم كبار تدعم العرض، الكل هييجي يتفرج على المواهب دي. وأنا معاكِ!".جاءت آخر أعمالالدرامية من خلال مسلسل "" الموسم الثاني والذي تم عرضه في سبتمبر 2024، وشاركها البطولة: ظافر العابدين، سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، طارق الإبياري، آيسل رمزي، عمر شريف وياسمينا العبد. وهو من تأليف غادة عبد العال، هناء محمود، سيف عمر، زيزيت سعيد وهشام حمزة تحت إشراف هند صبري ومن إخراج المخرج هادي الباجوري.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».