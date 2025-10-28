8 طلقات.. محمد سامي ممثلًا لأول مرة في رمضان 2026

أبطال مسلسل محمد سامي الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 11:04 مساءً - يخوض المخرج، تجربة فنية جديدة لأول مرة في مشواره الفني، حيث سيقف أمام الكاميرا كمُمثل في موسم، بعد سلسلة طويلة من النجاحات في عالم الإخراج التلفزيوني.يُشارك محمد سامي، كمُمثل في مسلسل جديد يحمل اسم "8 طلقات"، ويُشاركه البطولة عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم: نور الغندور، الفنان فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين وإنجي المقدم، والعمل من إنتاج إيغل فيلمز جمال سنان، بالتعاون مع منصة "يانغو بلاي".

مسلسل محمد سامي الجديد، يجمع بين التشويق والرومانسية في آنٍ واحد، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، فور اكتمال مرحلة التحضيرات.

محمد سامي يتراجع عن الاعتزال ويحضر لمشروع جديد

يُذكر أن محمد سامي تراجع عن اعتزاله، بإعلانه مؤخرًا عن تحضيره لمشروع درامي جديد، قيد الكتابة، يحمل اسم "رد كليتي"، بينما لم يتحدد بعد موعد تنفيذه، إذ أوضح عبر حسابه على "فيسبوك"، مؤخرًا، أن المسلسل يمثل نقلة نوعية في مسيرته الفنية، لافتاً إلى أنه سيكون "الأرقى" بين أعماله، وسيحظى باحترام وتقدير الجمهور العربي، متوقعاً بحصده لنسب مشاهدات مرتفعة.

وأكد على أن المشروع يطرح حكاية لم يتم تناولها من قبل في أي عمل فني محلي أو عالمي، معتبراً أنه يسعى من خلاله لتحقيق المعادلة الصعبة بين الطابع الجماهيري ومتطلبات السوق من جهة، والقيمة الفنية الخالصة من جهةٍ أخرى.

وأضاف "سامي"، أنه اختار أن يخوض تجربة مختلفة تماماً عن أعماله السابقة، مستلهماً نصيحة الناقد طارق الشناوي بضرورة التغيير قبل أن يتشبع الجمهور، كما أعرب في منشوره عن سعادته بما وصفه بـ"القوة" التي بدأ بها المشروع، متمنياً أن يُستكمل بنفس الزخم حتى خروجه إلى النور.



