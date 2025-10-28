دانييلا رحمة بأحدث ظهور.. بدت بمراحل متقدمة من الحمل بإطلالة مشرقة باللون الأبيض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 11:04 مساءً - شاركت الفنانة دانييلا رحمة عبر حسابها على إنستغرام أحدث صور لها بملابس باللون الأبيض أظهرتها مشرقة وبمراحل متقدمة من الحمل حيث خطفت الأنظار بجمالها بالاضافة لجمعها بمنشور واحد مجموعة صور أخرى منوعة لها بإطلالات مختلفة.

دانييلا رحمة بصور منوعة من مناسبات مختلفة



تصدرت الفنانة دانييلا رحمة الترند بالصور الأخيرة التي نشرتها عبر حسابها على إنستغرام حيث بدت بأشهر حملها الأخيرة. وجاءت إطلالتها بتنورة وتيشرت باللون الأبيض لتزيدها إشراقة وتألقًا. وكان من بين إحدى الصور واحدة بالأبيض والأسود وظهرت جالسة حافية القدمين وكانت توجه نظراتها إلى الأعلى وهي تبتسم. بالاضافة للصور الكثيرة التي نشرتها دانييلا رحمة، سلطت الضوء على مقطع فيديو قصير لهرتها التي تجلس على الكنبة في منزلها. وكانت دانييلا بمنشورها هذا أحبت أن تشارك متابعيها بالعديد من صورها بمناسبات مختلفة ومنها إطلالتها في إحداها بملابس رياضية وصور أخرى من جلسة تصوير في الاستوديو بلقطات منوعة حيث ظهرت ببدلة مقلّمة باللون الزيتي ولقطة أخرى عفوية وهي تتناول الفوشار وكانت جالسة على الكنبة في منزلها وتغمز في إحدى عينيها رافعة شارة النصر وغيرها من الصور الأخرى المنوعة لدانييلا ومنها صورتان مع إحدى صديقاتها وأمامهما قوالب حلوى الاحتفال بيوم ميلاد صديقتها. وقد نالت مجموعة الصور هذه الإعجاب من متابعي دانييلا رحمة وزملائها بالفن ومنهم الفنان محمد الأحمد الذي تشارك ودانييلا رحمة مسلسلي "للموت" و"فرانكلين، وشكلا ثنائيًا ناجحًا والإعلاميان محمد قيس وجيسيكا عازار التي علقت على صور دانييلا رحمة "الماما الجميلة" وغيرهما.

https://www.instagram.com/p/DQUVnzKCNZz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQUVnzKCNZz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DQUVnzKCNZz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

احتفالا دانييلا رحمة وناصيف زيتون بيومي ميلادهما

وكان الفنان ناصيف زيتون احتفى مؤخرًا بيوم ميلاد زوجته الفنانة دانييلا رحمة حيث شارك على إنستغرام صورة بالأبيض والأسود جمعتهما والتقطت لهما من الخلف وهما يسيران في أحد الأماكن الطبيعية، وتبادلا من خلال تعليقاتهما على الصورة رسائل الحب. وجاءت الصورة على خلفية أغنيته الرومانسية الجديدة "إنتي وبس" التي أصدرها مؤخرًا من ضمن ألبومه الجديد "مني أنا" وتتطرق إلى الحب. وأرفق الصورة بتعليق رومانسي مميز وصفها من خلاله بملكته متمنيًا لها كل السعادة وعامًا آخر أجمل، وقال في تعليقه "عام آخر أجمل، داخليًا وخارجيًا. يوم ميلاد سعيد يا ملكتي". من جهتها قابلت دانييلا رحمة تعليق زوجها ناصيف زيتون برسالة مليئة بالحب قائلة وهي تتدله بـ "ناص" متمنية أن يعيشا معًا المزيد من المغامرات في مشوارهما في الحياة:"أحبك يا ناص إلى المزيد من المغامرات معًا".ويأتي احتفال ناصيف زيتون بيوم ميلاد دانييلا رحمة بعد أيام قليلة من احتفالها بيوم ميلاده في 25 سبتمبر الفائت في إيطاليا حيث شاركت حينها متابعيهما بلقطات رومانسة من الحفل. وبلقطة مميزة من الاحتفال بيوم ميلاد زوجها، أطلّت الفنانة دانييلا رحمة وهي تحمل بين يديها قالبًا من الحلوى مضاءً بالشموع فيما كانت تطبع قبلة على وجه زوجها الفنان ناصيف زيتون الذي بدت السعادة واضحة على ملامح وجهه من الاحتفال الذي أعدّته له زوجته بمناسبة يوم ميلاده.

https://www.instagram.com/p/DPvu5BcDrHF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPvu5BcDrHF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPvu5BcDrHF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



وقد تزين المكان بالبالونات ووردتين حمراوين وضعتا على الطاولة بجوار قالب الحلوى. وأرفقت دانييلا رحمة الصور والفيديوهات بعبارات مليئة بالحب لزوجها ناصيف زيتون قائلة:" نحتفل بك منذ الأمس، يوم ميلاد سعيد يا حبي، أنت تستحق الأفضل في كل شيء. أحبك اليوم وللأبد". وشملت مجموعة الصور والفيديوهات هذه التي نشرتها دانييلا رحمة عبر حسابها على إنستغرام وشاركتها مع حساب زوجها ناصيف زيتون على إنستغرام، لقطات لناصيف وهو يطفىء شموع يوم ميلاده سعيدًا بينما كانت دانييلا تمسك بيده بحب ورومانسية.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».