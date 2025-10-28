ميغان فوكس تتحدث عن معاناتها النفسية والجسدية بعد الولادة

ميغان فوكس تكشف معاناتها بعد الولادة

Megan Fox Shares Postpartum Health Struggles After Welcoming Baby With MGK https://t.co/iEoZaur9vl — E! News (@enews) October 27, 2025

تجربة شخصية لـ ميغان فوكس مرتبطة بفيلم "Jennifer’s Body"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 11:04 مساءً - استقبلت النجمة الأميركية، مولودة جديدة في وقت سابق من هذا العام، وهي الطفلة الأولى من الموسيقي المعروف باسم MGK "ماشين غان كيلي"، وبعدها اختفتقليلاً، ليس لانشغالها بطفلتها الجديدة، ولكن بسبب الصعوبات النفسية والجسدية التي تعاني منها منذ الولادة، رغم أنها الطفلة الرابعة لها.— E! News (@enews)وفي أول ظهور علني لـ ميغان فوكس، 39 عاماً، بعد ولادة طفلتها "ساغا بليد" حيث حضرت العرض الخاص لفيلمها Jennifer’s Body في متحف أكاديمية الصور المتحركة بلوس أنجلوس، خطفتالأنظار بإطلالة مميزة، وبدت متألقة، ولكن كانت تخفي وراء هذا التألق إرهاق ما بعد الولادة.وخلال لقاءات صحفية سريعة، كشفت عن معانتها من الضبابية الذهنية -حالة شائعة من التشوش الذهني المؤقت وتتمثل في صعوبة التركيز، والنسيان، وبطء التفكير، والإرهاق العقلي- ومشاكل النوم المستمرة.وقالت: "أولاً، أود أن أقول إنني أنجبت طفلة للتو، وأعاني من ضبابية ذهنية كبيرة، لم أنم جيداً منذ سبعة أشهر، لذا إذا كررت كلامي، فأنا آسفة، قاطعوني وأخبروني أنني خرجت عن المسار الصحيح".وأشارتإلى أنها تعاني من تأثيرات ما بعد الولادة، مشيرةً إلى أن التغيرات النفسية والجسدية لا تزال تلقي بظلالها على حياتها اليومية.يذكر أن فوكس، لديها ثلاثة أبناء غير مولودتها الجديدة "ساغا" وهم؛ نوح (12 عاماً)، بودي (11 عاماً)، وجورني (9 أعوام)، من زوجها السابق برايان أوستن غرين.وظهرت شائعات تشير إلى أنتعاني من تقلبات في علاقتها مع MGK، ولكن أكدت مصادر مقربة لمجلة People مؤخراً أن الثنائي عادا للتقارب من جديد بعد ولادة ساغا.جاء عرض فيلم "Jennifer’s Body" في متحف أكاديمية الصور المتحركة بـ لوس أنجلوس مؤخرًا، تكريماً لصناعه وأبطاله بعد سنوات من عرضه، فقد صدر هذا الفيلم عام 2009، ولكن لم يحقق نجاحاً ملحوظاً، وبعد سنوات من عرضه حقق شعبية كبيرة، وبات من أهم أفلام الرعب النسوية.وتتحدثعن تعلقها بهذا الفيلم قائلة: "كنت وما زلت متأثرة جداً بسيناريو الفيلم وبالتحولات الشخصية التي مرت بها الشخصية الرئيسية".وقالت: "قبل أن تتحول الشخصية إلى وحش، كانت فتاة مراهقة تُضحي من أجل الآخرين، وهذا لمسني كثيراً، لأنني شعرت بأن هذه هي الطريقة التي دخلت بها هذه الصناعة، تحديداً لأنني كنت في هذا الوقت أعاني من الاضطهاد في بداية مسيرتي المهنية".للمزيد: توتر في العلاقة بين ميغان فوكس وخطيبهالمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»