عقب حديث كورتني كاردشيان عن أبنائها.. كيف تحدث النجوم عن الأبوة والأمومة؟

كورتني كاردشيان تؤكد أن تربية الأبناء ليس أمراً سهلاً

بين حلم الأمومة وصعوبة التربية.. نظرة النجوم للأبناء وتربيتهم

كيرا نايتلي تؤكد عدم السماح لأبنائها باستخدام "السوشيال ميديا"

ليدي غاغا تُعلن عن حلمها بأن تُصبح أمّاً

كيف رأى بن ستيلر الخطأ الذي ارتكبه في تربية أبنائه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 أكتوبر 2025 08:38 مساءً - دوماً ما يواجهنفس الظروف التي يواجهها آباؤهم وأمهاتم النجوم أيضاً، حيث دوماً ما تكون تفاصيل حياتهم تحت الأضواء ويهتم بها الجميع سواء الإعلام أو المُعجبين مما يضع على النجوم مسؤولية كبيرة في توجيه وتربية أبنائهم بشكل طبيعي.وكانت قد تحدثت كورتني كاردشيان حول مشاركة طليقها سكوت ديسيك في تربية الأبناء، وذلك خلال حلقة جديدة من برنامج "ذا كاردشيان"، حيث كانت قد أنجبت منه كلاً من "ماسون" والذي يبلغ من العمر 15 عاماً، "رين" والذي يبلغ من العمر 10 أعوام، بالإضافة إلى ابنتها "بينيلوب" والتي تبلغ من العمر 12 عاماً، مؤكدة بأن الأمر ليس سهلاً، والمشاركة في تربية الأبناء تتطلب منهما دوماً أن يكونا ودودين وأن يبذلا قصارى جهدهما ليكونا على وفاق. — People (@people)وعلى الرغم من أن مشاهير ونجوم العالم بأغلب الأوقات تكون حياتهم صاخبة ما بين الوقت الكثير في العمل وعدسات المصورين التي تُلاحقهم وحياتهم دوماً تحت الأضواء، إلا أن العائلة والأبناء تحتل لديهم مكانة خاصة يسعون دائماً للحفاظ عليها ويتحدثون عنها كثيراً.النجمة الإنجليزية كيرا نايتلي هي أم لطفلين "إيدي" الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، و"دليلة" التي تبلغ من العمر 6 سنوات، ومنذ أيام كانت قد كشفت عن سبب عدم استخدام طفليها لوسائل التواصل الاجتماعي، خاصة مع أن السماح للأطفال بامتلاك هواتف وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح مصدر جدل كبيراً لدى العديد من الآباء في تلك الأيام.وخلال حديثها مع إذاعة "BBC 4" عن طفليها وعما إذا كان يُسمح لهما باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، قالت إنها ترى الأمر مرعباً للغاية، إذ إنها مساحات غير خاضعة للرقابة. وتعتقد أن هذه المساحات غير الخاضعة للرقابة بالنسبة للأطفال هي ما تريد حمايتهما منه. وأكدت أن في المنزل هناك حظر على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا يُسمح لطفليها باستخدام الأجهزة إذا لم تتمكن من رؤية ما يشاهدانه.وأضافت كيرا نايتلي أن طفليها ملتحقان بمدرسة تُطبّق مبدأ "طفولة خالية من وسائل التواصل الاجتماعي"، وأن معظم الآباء يفعلون الشيء نفسه. موضحة أنها تعتقد أن هذا الأمر ساعد معظم الآباء في اتخاذ هذا القرار مع أبنائهم، وتعتقد أن معظم أولياء الأمور متفقون على أن هذا هو الطريق الذي يرغبون في اتباعه. كما أوضحت أنه يبدو أن هذا ليس رأي الجميع، لأنها قضية تُثير انقساماً بين الكثيرين.وعلى الرغم من أن العديد من النجوم والمشاهير يرون أن تربية الأبناء من الأشياء الصعبة إلا أن هُناك آخرين يتمنون تكوين عائلة، ومن أبرزهم النجمة العالمية ليدي غاغا والتي كانت قد أكدت خلال مُقابلة أجرتها مع ستيفن كولبير ببرنامج "ذا ليت شو" مطلع الشهر الجاري بأن هدفها الكبير القادم في الحياة هو أن تصبح أماً، مؤكدة خلال الحديث أنها تأمل أن تكون الأمومة "دورها الرئيسي القادم".يُمكنكم قراءة:وقد أكَّدت ليدي غاغا خلال اللقاء أنها ترغب في خوض العديد من التجارب، لكنها ترغب بشدة أن تكون أُمّاً قائلة: "أرغب في القيام بأشياء كثيرة، جميعها خيارات مفتوحة، لكن ما أريده حقاً هو أن أصبح أُمّاً. آمل أن يكون هذا هو دوري الرئيسي القادم"، ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تتحدث فيها النجمة ليدي غاغا عن أمنيتها، حيث كان قد سبق وتحدثت بشكل صريح عن هذه الرغبة التي تتملك منها.فيما ذهب النجم العالمي بن ستيلر إلى فكرة أخرى وهي كشفه عن الشيء الذي أخطأ فيه بتربية أبنائه، حيث تحدث النجم الأمريكي بشكلٍ صريح عن تجربته مع الأبوة وأيضاً عن الجوانب التي لم يكن فيها على ما يرام كأب، وذلك خلال مُقابلة أجراها مع مجلة "People" مُنتصف الشهر الجاري خلال العرض الأول لفيلمه الوثائقي الجديد "Stiller & Meara: Nothing Is Lost" خلال مهرجان نيويورك السينمائي.وقال بن ستيلر، البالغ من العمر 59 عاماً، خلال المُقابلة بإن التحدث مع أبنائه البالغين جعله يكتشف بعض الجوانب التي أخطأ فيها كوالد، مؤكداً بأن أبناءه "إيلا، وكوين" كانا واضحين معه بشكلٍ كبير بشأن الجوانب التي أخطأ بها وهو يُقدر ذلك، فهو يرى أنه يعرف ما يقوله لهم ولكن لديهم نظرة أخرى مُختلفة تماماً.— People (@people)وخلال اللقاء سرد النجم بن ستيلر موقف جمعه مع نجله كوين وهو صغير حينما كان يجلس معه في المطبخ، وأخبره وقتها بأنه سيُشارك ببطولة الجزء الثالث لفيلم "ليلة في المتحف" وعليه أن يُسافر إلى كندا لبضعة أشهر، وفي تلك اللحظة لمحت عيناه ابتسامة خفيفة على وجه نجله، ليقول له على الفور بأنه يتمنى لو يستطيع البقاء في المنزل، مُضيفاً أنه ما زال يتذكر رد ابنه عليه بنبرة حزينة: "لكنك تحب فيلم ليلة في المتحف"، مشيراً إلى أن الطفل لم يبد وقتها أي اهتمام بالأمر، في مشهد ظل عالقاً في ذاكرته حتى اليوم.

