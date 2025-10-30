نجل ريم سامي يسقط على رأسه ويُنقل إلى العناية المركزة

والد ريم سامي يطلب الدعاء لحفيده

ريم سامي تحتفل بزواجها بحضور نجوم الفن

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 أكتوبر 2025 08:38 مساءً - تعرض نجل الفنانة، شقيقة المخرج، لإصابة بالغة في الرأس بعد سقوطه على الأرض، ما أدى إلى حدوث شرخ استدعى نقله بشكل عاجل إلى، وأثار الحادث قلقاً كبيراً داخل الأسرة، خاصة أن الطفل لا يتجاوز عمره ستة أشهر فقط، وذلك ما كشفه جد الطفل الدكتورعبر حسابه بموقع فيس بوك مطالباً الجميع بالدعاء لحفيده.وكتبعلى فيس بوك: "الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروهٍ سواه، ما إن سجدت لله شاكراً نجاة حفيدتي إثر حادث تصادم، حتى فزعت بخبر إصابة حفيدي وسقوطه على رأسه ودخوله الرعاية المركزة، فالحمد لله ثم الحمد لله، وأسجد لله حامداً شاكراً، فهو القادر على البلاء والشفاء، وعلى كل أمر حكيم رحيم. اللهم أتمّ عليهما نعمتك بالعافية، واحفظ أبناءنا وأحفادنا من كل سوء. دعواتكم الصادقة لهما بالعافية والشفاء، فالدعاء حصن المؤمن وسلامه".قد تحبين قراءة.. دخول 4 فنانات "نادي الأمومة" قريباً: أبرزهن سلمى أبوضيفيُذكر أن ريم سامي كانت قد رزقت بطفلها الأول سيف من زوجها محمد المغازي في أبريل الماضي بعد زواجهما في مايو من عام 2024، وأطلقت عليه اسم "سيف"، وقد عبّر جدّه، سامي عبد العزيز، آنذاك عن سعادته بمولده قائلاً:الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحفيد سيف محمد المغازي ابن أم أبيها ريم."وكانت الفنانةشقيقة المخرج محمد سامي قد احتفلت 17 مايو 2024، بحفل زفافها إلى رجل الأعمال محمد المغازي، في أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوطن العربي والإعلاميين أبرزهم روجينا وزوجها أشرف زكي، وياسر جلال، نبيلة عبيد، أروى جودة، أحمد السقا ريهام حجاج، سوسن بدر والإعلامي عمرو الليثي، وأحيا الحفل الفنان عمرو دياب.إقرئي أيضاً.. حصاد 2024: أبرز زيجات وحفلات زفاف المشاهير في 2024يذكر أنتستعد للعودة إلى نشاطها الفني مجدداً من خلال مشاركتها في مسلسل "علي كلاي" مع الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026 ، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام ويشارك في بطولته درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، محمود البزاوي، سارة بركة، وعدد كبير من الفنانين.