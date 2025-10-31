طرح طلقني في نفس توقيت الهنا اللي أنا فيه العام الماضي.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 أكتوبر 2025 09:59 صباحاً - يترقب الفنانان كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني طرح فيلمهما الجديد "طلقني" في دور العرض خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهاء تصوير مشاهده الأخيرة بنهاية شهر أكتوبر الجاري. ويأتي هذا العمل ليجدد التعاون السينمائي بين الفنانين بعد نجاحهما اللافت في فيلم "الهنا اللي أنا فيه" الذي عُرض أواخر العام الماضي وحقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر داخل مصر وخارجها، خاصة في المملكة العربية السعودية.

فريق عمل متكامل يجدد التعاون لتكرار النجاح

اعتمد صناع فيلم "طلقني" على أغلب فريق عمل فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، إذ يجمعهم مجدداً كل من المؤلف أيمن بهجت قمر، والمخرج خالد مرعي، والمنتجين أنفسهم، إلى جانب بطلي العمل كريم ودينا. كما قرروا طرح الفيلم في نفس توقيت عرض الفيلم السابق تفاؤلاً بالنجاح، حيث حُدد يوم 17 ديسمبر المقبل موعداً لعرضه، وهو التاريخ نفسه تقريباً الذي طُرح فيه "الهنا اللي أنا فيه" العام الماضي في 18 ديسمبر 2024.

وتدور أحداث فيلم "طلقني" في إطار درامي كوميدي، حول رجل يُطلق زوجته ويبدأ حياة جديدة، بينما تتحمل هي مسؤولية تربية الأبناء. لكن تتبدل الأوضاع حين يتعرض الرجل لأزمة مالية خانقة تدفعه لطلب مساعدتها ببيع منزل العائلة لإنقاذه من السجن. ومع تعقد الأمور ووفاة المشتري، يجد كل من الزوجين نفسيهما في صراع مع أبناء المتوفي الذين يعتبرون المنزل إرثاً من والدهم، لتبدأ سلسلة من المفارقات والصراعات الكوميدية والدرامية.

أبطال وقصة فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

يُذكر أن فيلم "الهنا اللي أنا فيه" شارك في بطولته إلى جانب كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، الفنانة ياسمين رئيس، وتناول قصة طبيب يدعى أحمد، يعيش حياة مستقرة مع زوجته التي تؤدي دَورها ياسمين رئيس، وتتوالى الأحداث عندما تطلب الزوجة من زوجها الزواج من صديقتها المقرّبة، التي تلعب دَورها دينا الشربيني، في مفاجأة غير متوقّعة تُغيّر مجرى حياتهما.

كريم محمود عبد العزيز وتجربة سينمائية جديدة

وفي سياق آخر، يستعد كريم محمود عبد العزيز لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم "إحنا والقمر جيران"، من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف تامر حبيب، وإخراج هادي الباجوري، حيث أعلن السبكي عبر حسابه على "إنستغرام" أن العمل سيُقدَّم بميزانية ضخمة لضمان ظهور الفيلم بأعلى جودة ممكنة وبما يتناسب مع تطلعات الجمهور.

أما دينا الشربيني فُعرض لها مؤخراً فيلم "درويش"، الذي انطلق في دور العرض المصرية يوم 13 أغسطس، وفي المملكة العربية السعودية يوم 31 من نفس الشهر، والفيلم يجمع دينا الشربيني مجدداً بالفنان عمرو يوسف، بعد نجاحات سينمائية ودرامية سابقة، فيما يشارك في البطولة تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحمد عبد الوهاب ومن تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

