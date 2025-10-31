مَن هم نجوم تايلاند الأكثر شهرة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 أكتوبر 2025 09:59 صباحاً - اكتسب العديد من نجوم تايلاند شهرة واسعة في مجال الأفلام والمسلسلات التي لمعت في عالم السينما وذلك بسبب موهبتهم اللافتة التي أصبحت تنافس أهم نجوم العالم لا سيما في الآونة الأخيرة، هؤلاء النجوم حققوا شعبية كبيرة ونجاحات رسمت مكانة مهمة في مجال الدراما التايلاندية.

وقد حظي العديد من نجوم تايلاند بفرصة المشاركة في أفلام هوليوود، وكنا نتساءل إن كان أيٌّ من الممثلين التايلانديين قد حظي بفرصة التألق على الساحة الدولية. وبعد بحثٍ، فوجئنا بظهور بعض هؤلاء النجوم في أفلام عالمية إلى جانب أهم نجوم العالم.

في هذا المقال نكشف لكم أهم نجوم تايلاند الأكثر شهرة وشعبية لتتعرفوا إليهم من "الخليج 365".

Tony Jaa

توني جا (اسمه الحقيقي تاتشاكورن ييروم) هو ممثل وفنان قتالي ومخرج تايلاندي، معروف عالمياً بأسلوبه المذهل في الفنون القتالية وتركيزه على تنفيذ الحركات الخطرة بنفسه. بدأ مسيرته كمؤدي حركات في عام 1997، ثم اشتهر بشكل خاص بأفلامه مثل سلسلة Ong-Bak" عام 2003، والتي ساهمت في نشر نوع الحركة التايلاندية على نطاق عالمي.

من أشهر أفلامه أيضاً "Tom Yum Goong" المعروف أيضاً باسم "The Protector"، كما شارك في أفلام هوليودية مثل: "Furious7"

ساهم توني جا في تأسيس نوع الحركة التايلاندي عالمياً وساهم في الترويج لفنون قتالية تايلاندية مثل الموي تاي والموي بوران.

Mike Pirat

اسمه الحقيقي هو بيرات نيتيبايسالكول هو ممثل ومغنٍ وعارض أزياء تايلاندي اشتهر بكونه جزءاً من الثنائي الموسيقي "Golf & Mike" مع شقيقه الأكبر "جولف" بين عامي 2005 و2010. ظهر لأول مرة في الدراما التلفزيونية التايلاندية في عام 2008. له قاعدة جماهيرية كبيرة في تايلاند شارك في العديد من المسلسلات التايلاندية والصينية، مثل "Full House" و"Kiss Me" و"Wu Xin: The Monster Killer"، كما شارك في الفيلم الهوليودي "The Outsiders". وفاز بجائزة "Seed" لأفضل فنان شعبي لعام 2005.

وفي عام 2001 حصل على أول دور له في فيلم هوليوودي بعنوان "The Misfits"، حيث جسّد شخصية صانع قنابل، وأتيحت له فرصة العمل مع بيرس بروسنان. وقد وصف التجربة بأنها ممتعة، وذكر أنه تعلم الكثير من بروسنان خلال التصوير.

Pu Praya

هي الممثلة وعارضة الأزياء التايلاندية السويدية برايا لوندبيرج (Praya Lundberg)، وتُعرف أيضاً بلقبها "بو". تُعد أول سفيرة للنوايا الحسنة من جنوب شرق آسيا في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).

بدأت مسيرتها الفنية في سن الثالثة عشرة، حيث ظهرت في العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام الناجحة. كما أنها عملت كعارضة أزياء وظهرت على أغلفة العديد من المجلات المشهورة.

عُينت كأول سفيرة للنوايا الحسنة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تايلاند وجنوب شرق آسيا، وتدعم قضية اللاجئين.كما أطلقت علامتها التجارية الصحية "نولا" (Nola) وأصدرت عطراً خاصاً بها.

انتقلت إلى أميركا لاستكمال مسيرتها الفنية، فانضمت إلى فريق عمل "Paradise City"، وهو إنتاج من بطولة بروس ويليس Bruce Willis. وقد لفت أداؤها كجاسوسة جذابة وجريئة انتباه العديد من المشاهدين.

Pong Nawat

هو ممثل تايلندي شهير من أصول صينية-تايلاندية، واسمه الحقيقي هو ناوات كولراتاناراك (Nawat Kulrattanarak). يُعرف بأدواره في المسلسلات التلفزيونية الرومانسية والدرامية، وظهر لأول مرة كوجه معروف للجمهور في عام 2008 بمسلسل" Song Kram Nang Fah".

فاز بعدة جوائز، منها جائزة أفضل ممثل تلفزيوني في حفل جوائز الـ Golden TV في تايلاند. وزار الصين مؤخراً لاستكشاف ثقافة وتاريخ مدينة نانجينغ، حيث إن لديه جذوراً عائلية في مدينة "شانتو" الصينية.

Ying Rhatha

هي الممثلة والمغنية التايلاندية الجميلة راثا فونغام، وهي معروفة عالمياً بدورها في فيلم "Only God Forgives" عام 2013. اسمها الكامل هو "راثا فونغام" ولقبها هو "ينغ". شاركت في العديد من الأفلام، بما في ذلك "Jan Dara" و"Lupin the 3rd" و"Mechanic: Resurrection".

بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة، وأصدرت أول ألبوم لها في سن 16 عاماً. وهي ابنة الممثلة الكوميدية "نوي فونغام". وحصلت على درجة البكالوريوس والماجستير في فنون الاتصال من جامعة بانكوك.

Mario Maurer

ماريو مورير هو ممثل وعارض أزياء تايلاندي شهير، بدأ حياته المهنية كعارض أزياء في سن السادسة عشرة، ودرس الفنون الاتصالية في جامعة رامكهاينغ. صنع اسمه كواحد من أنجح الممثلين في تايلاند. اشتهر بأدواره في أفلام مثل " The Love of Siam " (2007) الذي حقق 7 جوائز و"Love On That Day "(2012). كما لعب دور البطولة في فيلم "بي ماك" الذي حقق أعلى الإيرادات في تايلاند.

كان ماريو مورير ممثلاً رائداً، يُبهر الفتيات بجماله الأخّاذ ولديه موهبة تمثيلية لافتة في أدواره البطولية التي يقدمها.

Sara Malakul Lane

سارة مالاكول لين هي ممثلة أمريكية- تايلاندية وعارضة أزياء سابقة، ولدت في 1 فبراير 1983 في تايلاند. اشتهرت بظهورها في العديد من الأفلام التايلاندية والأمريكية، خاصة في سلسلة أفلام "كيك بوكسر" حيث لعبت دور البطولة النسائية.

بدأت مسيرتها المهنية في سن الرابعة عشرة كعارضة أزياء، ثم اتجهت للتمثيل في أفلام هوليوود وأفلام تايلاندية. من أبرز أدوارها دور "ليو" في سلسلة أفلام الحركة "كيك بوكسر" وأفلام أخرى مثل "King Arthur and the Knights of the Round Table" و"Jailbait".

Nirut Sirichany

هو ممثل تايلاندي اشتهر عالمياً بدوره في فيلم "The Hangover Part II". كما أنه معروف بأدواره في العديد من المسلسلات التلفزيونية التايلاندية ويشارك بنشاط في العمل الإنساني لدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تايلاند.

بدأ سيريتشانيا مسيرته الفنية بعد أن عمل مهندساً في شركات طيران. أصبح معروفاً في تايلاند لأدواره العديدة، بينما اكتسب شهرة عالمية بسبب دوره كوالد "لورين" في فيلم "The Hangover Part II" عام 2011. كما شارك في أفلام أخرى مثل "Ong Bak 2" و "Ong Bak 3".

قام بتنظيم حملات لجمع التبرعات وزيادة الوعي لدعم اللاجئين في تايلاند وفي جميع أنحاء العالم، حسبما جاء في تقرير عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

حصل على جائزة سوفاناهونغ الوطنية للأفلام لأفضل ممثل مساعد عام 2006.

