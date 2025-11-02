شهد سلمان تنشر بوستر مسلسل "غلط بنات" للموسم الرمضاني.. وهكذا علقت

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 نوفمبر 2025 04:03 مساءً - أعلنت الفنانة شهد سلمان عن انتهائها من تصوير بوستر مسلسلها القادم "غلط بنات"، والذي تقدمه مع نخبة من الفنانين، ومن المقرر أن يُعرض بالموسم الرمضاني 2026. وعلقت وكتبت "انتظرونا قريباً بمسلسل غلط بنات، رمضان 2026". كما شاركت متابعيها عبر استوري الإنستغرام فيديو وصوراً، وكتبت: "وخلصنا تصوير البوستر".

أبطال مسلسل "غلط بنات"

عمل رمضاني آخر لشهد سلمان

" هو مسلسل تقع أحداثه بـ30 حلقة، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سائد بشير الهواري، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جميلة جمعة، ومن بطولة الفنانة إلهام الفضالة، جمال الردهان، في الشرقاوي، عبدالله بهمن، حصة النبهان، شيلاء سبت، مشاري المجيبل، شملان العميري، شهد سلمان، غرور، أحمد بن حسين، أحلام التميمي شيخة البدر، وجنى الفيلكاوي.

وكذلك ستتواجد الفنانة شهد سلمان بمسلسل "سموم القيظ" الذي انتهت من تصويره، وهو من إخراج حسين أبل ومن تأليف مشعل الرقعي ومن بطولة الفنان عبدالرحمن العقل، خالد العجيرب، سمير القلاف، فايز العامر، شهد الياسين، محمد جابر، غرور، سلمى سالم، ولمياء كريم، عبد الله الفريح، نواف النجم، فتات سلطان، فهد باسم، أحمد الهزيم، إسماعيل الراشد، رهف العنزي، وسمية العبدان.

وسيُعرض بالموسم الرمضاني القادم 2026 والمسلسل يتناول قضايا اجتماعية ومشاكل يعاني منها الأفراد والعائلات، منها العلاقات الأسرية، وصراعات هموم الناس في قالب درامي يجمع بين الواقعية والتشويق أيضاً.

آخر 4 أعمال قدمتها شهد سلمان

فيلم رعب كوميدي بعنوان "زومبي لاند"، وتناولت أحداث الفيلم عندما يهبط كائن فضائي غامض على سطح كوكب الأرض بمدينة لا لا لاند، وسريعاً ينتشر وباء غريب يحول البشر إلى زومبي، مما يتسبب في فوضى كبيرة بحياة الجميع. وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عمار هاشم الموسوي، ومن بطولة الفنان أسامة المزيعل، شملان المجيبل، شهد سلمان، علي الششتري، حسن اليوسفي، منى مكي، محمد جابر، أحمد الفرج.

مسلسل "من الأحد للخميس"، والذي يتناول ثلاث قصص اجتماعية تجتمع كلها تحت ثوب الجريمة، قصة ترتكب "مها" فيها جريمة بغير قصد دفاعاً عن زوجها وتسعى لإخفاء الجريمة، وقصة أخرى شخص مجهول الوالدين يخدع "فاطمة" بأنه تاجر غني حتى يتزوجها، وثالث قصة هي أحد مشاهير السوشال ميديا يستغل فتاة ليكسب من خلالها أموالاً طائلة من عمله بشبكة تتاجر بالأعضاء. العمل من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علي دوحان، ومن بطولة الفنانة فوز الشطي، محمد الدوسري، إيمان فيصل، شهد سلمان، رانيا شهاب، خيرية أبو لبن.

وأيضاً قدمت مسرحية "الطقاقة" وهي من ﺇﺧﺮاﺝ محمد أكبر، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد أكبر، ومن بطولة الفنانة زهرة الخرجي، ميس كمر، محمد أكبر، رهف جيتارا، عيسى البلوشي، نواف الشرف.

وأيضاً مسرحية "آخر رحلة" من ﺇﺧﺮاﺝ خالد بوصخر، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ناصر البلوشي، ومن بطولة طارق العلي، هند البلوشي، خالد العجيرب، إسماعيل سرور، سعيد الملا، محمد عاشور، شهد سلمان، نورا بالألف.

