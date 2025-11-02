شاروخان ممثل مخضرم وأيقونة شعبية: إليكم أبرز أعماله وتكريماته

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 نوفمبر 2025 05:09 مساءً - شاروخان، ليس مجرد ممثل هندي مشهور؛ بل يُعتبر أحد أعمدة السينما الهندية. ولم يُصنّفه جمهوره العالمي بألقاب مثل: "ملك بوليوود"، و"بادشاه الأفلام" من فراغ؛ بل لمسيرته الطويلة التي بناها على أرض صُلبة، جذورها قوية، وفروعها مُمتدة بعشرات الأفلام التي تنوّعت بين الدراما والرومانسية والأكشن والاستعراض وحتى الكوميديا.

سنوات من النضال والكفاح والمثابرة، وطريق طويل سلكه بمجهوده، كانت ثماره شهرة عالمية، ومسيرة أيقونية بدأها من الصفر حتى وصل لمكانته الحالية.

واليوم الموافق 1 نوفمبر، تحل ذكرى ميلاد شاروخان، الذي يتم عامه الـ60. ونستعرض في هذا التقرير جانباً من نشأته، مسيرته، أبرز أعماله، وشعبيته.

شاروخان: من طفل موهوب لشاب يحمل المسؤولية

https://www.instagram.com/p/DJUS5pnoE47/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJUS5pnoE47/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJUS5pnoE47/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وُلد شاروخان عام 1965، في مدينة نيودلهي. نشأ في أسرة متوسطة الحال، وقضى خمس السنوات الأولى من حياته مع جده لأمه "افتخار أحمد"، الذي كان يشغل حينها منصب كبير المهندسين في الميناء بفترة الستينيات، وكان والد شاروخان مير تاج محمد خان، ناشطاً سياسياً، ووالدته كانت تُدعى لطيف فاطمة خان.

تلقّى شاروخان تعليمه في مدرسة "سانت كولومبا"، وكان طالباً متفوقاً، وكذلك مشروعَ نجم؛ فكان يُشارك بمسرحيات المدرسة. وموهبته المبكرة كانت واضحة لمُعلميه، كما برع أيضاً في تقليد الممثلين.

التحق بجامعة هنزراج، ودرس الاقتصاد، وتابع موهبته في مسرح الجامعة. وبعدما أنهى دراسته الجامعية، درس في المدرسة الوطنية للدراما خلال بداية حياته المهنية في بوليوود.

انقلبت حياة شاروخان فجأة، وتحمل المسؤولية مبكراً بعدما تُوفي والده بالسرطان في عام 1981، وتُوفيت والدته في عام 1991 من مضاعفات مرض السكري، وبعد وفاتهما تعرّضت شقيقته الكبرى، إلى حالة من الاكتئاب، وقد تحمّل خان المسؤولية الكاملة لرعايتها، وترك هذا الأمرُ أثراً عميقاً في نفسه.

بعد فترة انتقل شاروخان إلى مومباي؛ حيث الأضواء والشهرة، وبدأ أولى خطواته إلى عالم السينما والتليفزيون، من أدوار صغيرة بالتليفزيون في الثمانينات، وبعدها انتقل إلى السينما، وكانت نقطة الانطلاق بالنسبة له فيلم Deewana عام 1992.

في عام 1993 قدّم أدوار الشر في فيلمي: Baazigar، وDarr، وخطف الأنظار ببعده عن نمط البطل الرومانسي التقليدي.

وما عزّز مكانته الحقيقية لدى الجمهور، كان فيلم "Dilwale Dulhania Le Jayenge "، الذي أُصدر عام 1995، ومن هنا بدأت نجوميته.

شاروخان متزوّج من غوري خان منذ عام 1991، ولديهما ثلاثة أبناء: آريان، سوهانا، وإبرام.

أبرز أعمال شاروخان

فيلم Chak De! India عام 2007

في هذا الفيلم يلعب شاروخان دَور كبير خان، مدرّب فريق هوكي نسائي هندي، هدفه توحيد الفريق وتحقيق بطولة. والفيلم فاز بالعديد من الجوائز، منها: جائزة أفضل فيلم شعبي في جوائز الدولة الوطنية (National Film Awards) ضمن فئة "أفضل فيلم شعبي يوفر ترفيهاً هادفاً".

فيلم Jawan عام 2023

https://www.instagram.com/p/Cvo3ZMgouGo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Cvo3ZMgouGo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Cvo3ZMgouGo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

فيلم أكشن درامي، يلعب فيه شاروخان دوراً مزدوجاً "الأب والابن"، وقدّم من خلاله رسالة اجتماعية. وفي عام 2025 فاز بجائزة أفضل ممثل في جوائز الدولة الـ71 لفيلمه هذا، وكانت أول جائزة "National Film Award- Best Actor" يحصل عليها في مسيرته بعد أكثر من 30 عاماً.

فيلم Kabhi Khushi Kabhie Gham عام 2001

وُصف هذا الفيلم بأنه فيلم "العائلة"، الذي جمع نخبة من نجوم بوليوود: أميتاب باتشان، كاجول، كارينا كابور، وهريثيك روشان. وقدّم شاروخان خلاله شخصية الابن المخلص الذي يصطدم بتقاليد العائلة ويغادر البيت؛ ليبدأ حياة جديدة في لندن قبل أن يعود ليعيد شمل العائلة من جديد. الفيلم حقق نجاحاً عالمياً كبيراً، وأصبح من أكثر الأفلام تصديراً خارج الهند في مطلع الألفية.

وحصل الفيلم على 5 جوائز Filmfare، من بينها: أفضل ممثل لشاروخان، وأفضل تصميم وإنتاج.

فيلم Devdas عام 2002

الفيلم مأخوذ من رواية شارات تشاندرا تشاتوبادياي، إحدى أكثر الروايات الكلاسيكية في الأدب الهندي. وتدور القصة حول شاب يقع في حب جارته "بارو"، لكن فرق الطبقات الاجتماعية منعهما من الزواج؛ مما يجعل الشاب يغرق في دوامة الحزن.

الفيلم حقق نجاحاً نقدياً وجماهيرياً واسعاً، وتم اختياره ضمن الترشيحات الأوّلية لجوائز الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي. كما حصل شاروخان بفضله على جائزة أفضل ممثل في Filmfare 2003.

فيلم My Name Is Khan عام 2010

هذا الفيلم يتناول قضية الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر، من خلال شخصية رجل مصاب بمتلازمة أسبرجر، يسعى لإثبات أن ليس متطرفاً.

نال الفيلم إشادة دولية، وفاز شاروخان بجائزة أفضل ممثل في جوائز Filmfare، وZee Cine، وIIFA. كما حصل الفيلم على تكريم خاص في مهرجان برلين السينمائي الدولي.

الجوائز والتكريمات

https://www.instagram.com/p/DO8bNcTgctY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO8bNcTgctY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO8bNcTgctY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

National Film Award: فاز بها لأول مرة في مسيرته عام 2025 عن فيلم Jawan كأفضل ممثل في دَور رئيسي.

جوائز Filmfare: يمتلك شاروخان في رصيده أكثر من 14 جائزة Filmfare، من بينها ثماني جوائز لأفضل ممثل.

في رصيده أكثر من 14 جائزة Filmfare، من بينها ثماني جوائز لأفضل ممثل. جوائز IIFA العالمية: حصل على خمس جوائز IIFA، آخرها عام 2024 عن فيلم Jawan.

جوائز Zee Cine، وScreen Awards: أكثر من 30 جائزة في فئات متعددة تشمل: أفضل ممثل، وأفضل نجم شعبي عالمي.

ويُذكر أنه عام 2005، منح له الرئيس الراحل آي. بي. ج. رابع أعلى وسام مدني في الهند؛ تقديراً لمساهماته في الفنون.

أما بالنسبة للتكريمات الدولية؛ فحصل على وسام Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres من الحكومة الفرنسية عام 2007، وعلى وسام Légion d’honneur عام 2014، وهو أعلى وسام فرنسي مدني.

في 2022، اختير ضمن قائمة TIME 100 Impact Awards؛ تقديراً لتأثيره الإنساني والثقافي حول العالم.

شاروخان رمزٌ شعبي يحبه جمهور الشارع

https://www.instagram.com/p/DNYDpXcvDlE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNYDpXcvDlE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNYDpXcvDlE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لدى شاروخان شعبية كبيرة في الشارع الهندي؛ نظراً لأفلامه التي تقدّم رسالة تعكس مشاكل مجتمعه، كما يقدّم لهم أيضاً أفلاماً ترفيهية تخفف عنهم أعباء الحياة.

يتميّز شاروخان بتواضعه الكبير، وحضوره الإنساني خلال الفعاليات الخيرية والأنشطة الاجتماعية.

كما أنه يفتح منزله في يوم ميلاده وفي عيد الفطر وعيد الأضحى للجمهور وبمناسبات أخرى، ويطل عليهم من شرفة منزله لإلقاء التحية والتقاط الصور معهم.

اشتُهر بحركة "ذراعيه المفتوحين" التي اتخذها "كلازمة" في أغلب أفلامه، وبات يقلده الجمهور وأصبحت حركة دارجة في الشارع الهندي.

قد ترغبين في معرفة: شاروخان يخطف الأضواء في أول مشاركة له بحفل ميت غالا

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».