جورج كلوني وعائلته ينضمون رسميًّا إلى فرنسا… تعرّف على السبب

دبي - فريق التحرير: حصل جورج كلوني رسميًّا على الجنسيّة الفرنسيّة، لينضمّ إلى زوجته أمل كلوني وطفلَيهما التّوأمَين ألكسندر وإيلّا في حمل جوازات السّفر الفرنسيّة، وفق مرسوم رسميّ نُشر في باريس. وتعكس هذه الخطوة تحوّلًا تدريجيًّا في نمط حياة العائلة، وليس موقفًا سياسيًّا أو مهنيًّا مفاجئًا.

ويقضي كلوني، البالغ من العمر أربعة وستّين عامًا، وقتًا متزايدًا في فرنسا منذ شرائه مع أمل عقارًا في جنوب البلاد عام 2021، قبل أن يعزّزا إقامتهما العام الماضي بشراء منزل أكبر قرب كان تُقدّر قيمته بنحو تسعة ملايين دولار. وتشير وسائل إعلام فرنسيّة إلى أنّ الإقامة الطّويلة والاندماج الثّقافيّ والرّوابط العائليّة تُعدّ عوامل أساسيّة في منح الجنسيّة.

وبالرّغم من تعلّم اللغة الفرنسيّةلأكثر من عام، تحدّث كلوني بتواضع عن مستواه، مؤكّدًا حبّه للثّقافة الفرنسيّة. كما شدّد على أنّ الخصوصيّة كانت سببًا رئيسيًّا لاختيار فرنسا مقرًّا للعائلة، مشيرًا إلى القوانين الصّارمة الّتي تمنع تصوير الأطفال، وهو ما يوفّر بيئة أكثر هدوءًا لتربية التوأمَين.

ورغم استمرار حضوره السّياسي في الولايات المتّحدة، حيث يُعدّ من الدّاعمين للحزب الدّيمقراطيّ، فإنّ حياة كلوني الشّخصيّة باتت أكثر ارتباطًا بأوروبا، في ظلّ امتلاكه وزوجته عقارات في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، إضافة إلى عمل أمل كلوني المستمرّ مع مؤسّسات ومحاكم أوروبيّة.