بالصور- بعيداً عن ضجيج المسارح.. سميرة سعيد تستقبل ٢٠٢٦ مع أقرب النّاس إليها

دبي - فريق التحرير: في خطوة تعكس محبّتها للعائلة والهدوء، اختارت الفنّانة المغربيّة سميرة سعيد أن تودّع عام ٢٠٢٥ بعيدًا عن صخب الحفلات والأضواء، مفضلةً قضاء اللحظات الأخيرة من السّنة مع عائلتها في أحضان الطّبيعة.

بهذه المناسبة، ​أشركت سميرة سعيد جمهورها عبر حسابها الرّسميّ على “إنستغرام” بمجموعة من الصّور الّتي جمعتها بابنها “شادي” وأفراد من عائلتها في مدينة إفران المغربيّة، حيث ظهرت بإطلالة شتويّة أنيقة وعفويّة على الثّلوج الّتي غطّت المدينة، معبّرةً عن سعادتها بهذه الأجواء الهادئة.

​وعلّقت سميرة على الصّور، قائلة: “سنة تُختتم بهدوء في مدينة إفران الرّائعة ولحظات تُحفظ في القلب مع العائلة على الثّلج.. سنة سعيدة للجميع”.

​على الصّعيد الفنّيّ، سبق أن وجّهت سميرة سعيد، لجمهورها رسالة شكر مفعمة بالامتنان على دعمهم المستمرّ خلال العام الماضي.

​كما زفّت لجمهورها بشرى سارّة، واعدةً إيّاه بمفاجأة فنّيّة قريبة، مؤكّدة أنّ عام ٢٠٢٦ سيشهد انطلاقة لمشروع جديد ومختلف تمامًا.