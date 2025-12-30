اخبار العالم / اخبار العراق

مجلس النواب يرفع جلسته

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم 5-1-2026".
يذكر أن، رئيس مجلس النواب المنتخب، هيبت الحلبوسي، افتتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس النواب، تسلم رئاسة مجلس النواب المنتخبة مهام عملها من رئيس السن.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئاسة مجلس النواب المنتخبة تسلمت مهام عملها من رئيس السن".
كما أعلن مجلس النواب، انتخاب النائب فرهاد امين أتروشي نائباً ثانياً لرئيس البرلمان.
وأشار الى أن "النائب فرهاد أتروشي حصل على 178 صوتاً، فيما حصل النائب ريبوار كريم على 104 صوت"، مبيناً أن "عدد الاصوات الباطلة بلغت 12 صوتاً".
