انت الان تتابع خبر الديمقراطي الكردستاني: القاضي زيدان مارس دوراً ايجابياً في تقريب وجهات النظر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ريكاني لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس القضاء فائق زيدان مارس دوراً ايجابياً في تقريب وجهات النظر والاشراف على سير اعمال جلسة انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بما يضمن مطابقة الدستور".وتابع، أن "القوى السياسية الرئيسية كانت واعية وملتزمة ومن خلال هذا الوعي وصلنا الى هذه النتيجة الإيجابية من خلال خلق حالة من التوافق".

وأكمل، أن "اغلب القوى المشاركة بالعملية السياسية كانت متعاونة الى درجة كبيرة وتفهم حقيقة المرحلة وخطورتها وضرورة ان يكون هناك انتاج لرئيس برلمان ونائبين يحضون بدعم واسع من القوى السياسية بما يمكنهم من أداء مهامهم".

