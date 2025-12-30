انت الان تتابع خبر رئاسة مجلس النواب المنتخبة تتسلم مهام عملها من رئيس السن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئاسة مجلس النواب المنتخبة تسلمت مهام عملها من رئيس السن".

وفي وقت سابق، أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، انتخاب النائب فرهاد امين أتروشي نائباً ثانياً لرئيس البرلمان.

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب انتخب فرهاد امين أتروشي نائباً ثانياً لرئيس البرلمان".

وأشار الى أن "النائب فرهاد أتروشي حصل على 178 صوتاً، فيما حصل النائب ريبوار كريم على 104 صوت"، مبيناً أن "عدد الاصوات الباطلة بلغت 12 صوتاً".

وأكملت ان "عدد المصوتين بلغ 294".

