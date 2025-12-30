بعد غياب سنوات… محمّد رمضان يعلن عن مفاجأة للجمهور في القاهرة

دبي - فريق التحرير: يستعدّ الفنّان المصريّ محمّد رمضان لإحياء حفل غنائيّ ضخم في ستاد القاهرة الدوليّ، في الخامس من يناير المقبل.

يأتي هذا الحفل برعاية شركة “كوكاكولا” وضمن مهرجانات جولة كأس العالم (FIFA World Cup Trophy Tour)، هذا ما يضعه في خانة الحفلات العالميّة.

​يعتبر هذا الحفل عودة مرتقبة لـ “رمصان” لمنصّات الحفلات في العاصمة المصريّة، بعد فترة غياب طويلة، إذ من المتوقّع أن يشهد حضورًا جماهيريًّا غفيرًا وتجهيزات بصريّة واستعراضيّة غير مسبوقة تماشيًا مع ظهور كأس العالم الأصليّ على خشبة المسرح.

بهذه المناسبة​، عبّر محمّد رمضان، عن حماسته الشّديدة لهذا اللقاء من خلال منشور على حساباته الرّسميّة، إذ وجّه رسالة مؤثّرة لجمهوره قائلًا: “سأراكم أخيرًا بعد ستّ سنوات من الغياب عن حفلات القاهرة.. كوكاكولا جهّزت مفاجأة جميلة لي ولشعب مصر الأصليّ الّذي أشتقت إليه منذ زمن”.

​ كما أعلن “رمضان”، أنّ كأس العالم الأصليّ سيكون معه على المسرح خلال الحفل، معتبرًا أنّ هذه المفاجأة هي “أقلّ شيء يليق بالجمهور المصريّ الأصليّ”.

​كما حثَّ متابعيه على المشاركة للفوز بالتّذاكر من خلال “زجاجة كوكاكولا” ودعاهم لعمل “تاغ” لأصدقائهم لحضور ما وصفه بـ “الحفلة الملكيّة”.