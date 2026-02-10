في العرض الأوّل… أنجلينا جولي تجسّد تجربة شخصية مؤثرة في فيلمها الجديد Couture

دبي - فريق التحرير: ظهرت أنجلينا جولي في العرض الأوّل لفيلم Couture في صالة Pathé Palace، قبيل طرحه رسميًا خلال هذا الشهر، بإطلالة لافتة خطفت الأنظار بكل معنى الكلمة.

أنجلينا، التي تؤدّي دور ماكسين ووكر في الدراما الجديدة للمخرجة أليس وينوكور، سارت على السجادة الحمراء مساء الاثنين مرتدية فستانًا شفافًا طويلًا ومرصّعًا بالأحجار اللامعة ومزيّنًا بالترتر. ونسّقت إطلالتها مع كعبٍ أسود عالٍ وتسريحة شعر لامعة، ما جعل عدسات المصوّرين تلاحقها عند مدخل صالة السينما التاريخية.

ويُعدّ العرض الباريسي محطة أساسية في إطلاق فيلم Couture، الذي تدور أحداثه بالكامل تقريبًا في العاصمة الفرنسية. تجسّد جولي شخصية ماكسين، وهي مخرجة أميركية تسافر إلى باريس لإنتاج فيديو لحدث أزياء رفيع المستوى. ورغم عدم اهتمامها بعالم الموضة، تقبل بالعمل بدافع الضرورة، إذ تمرّ بتجربة طلاق، وتتكفّل بإعالة ابنتها المراهقة، وتستعدّ لإنجاز فيلمها التالي.

لكن بعد وصولها بفترة قصيرة، تتلقّى ماكسين تشخيصًا بإصابتها بسرطان الثدي، وهو حدث يغيّر مجرى إقامتها في باريس ويدفعها إلى مواجهة أعمق مع جسدها وهويتها وإحساسها بذاتها. وبدل أن يركّز الفيلم على المرض بحدّ ذاته، يتتبّع تأثير هذا التشخيص على عملها وعلاقاتها ونظرتها الإبداعية للحياة.

وصفت جولي الفيلم بأنّه «قصة شخصية جدًا»، وهو ارتباط يتجاوز النصّ. فقد توفّيت والدتها مارشيلين برتران عام 2007 عن 56 عامًا بعد صراع دام ثماني سنوات مع سرطان المبيض والثدي، وهي تجربة تحدّثت عنها جولي علنًا على مرّ السنوات.

وفي حديثها عن سبب تأثّرها بالدور، أشادت جولي بأسلوب المخرجة أليس وينوكور في تناول المواضيع الصعبة، مؤكّدة إعجابها بطريقة تصويرها للمرض من دون اختزال الشخصيات في تشخيصاتها.

كما استحضرت جولي ذكرى من مرض والدتها أثّرت فيها كثيرًا، قائلة إنّ والدتها عبّرت ذات مرّة عن رغبتها في الحديث عن أمور أخرى غير العلاج الكيميائي، لأنها شعرت بأن المرض أصبح هويتها الكاملة.

يعكس الإعلان الترويجي الرسمي، الذي صدر قبل العرض الأوّل، هذا الطابع الإنساني، حيث تظهر ماكسين في لحظات انكسار خاصّة، إلى جانب مشاهد توحي بتجدّد الروابط والحميمية. كما يلمّح الإعلان إلى خطّ رومانسي يجمعها بمصوّرها السينمائي، الذي يؤدّي دوره الممثل الفرنسي لويس غاريل.

الفيلم من إخراج أليس وينوكور، ويشارك في بطولته لويس غاريل، إيلا رومف، أنيير أنيي، وغارانس ماريلييه، فيما تشارك أنجلينا جولي أيضًا كمنتجة للعمل.