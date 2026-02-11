صديق العائلة مارك أنتوني يعلّق بكلمتَين على خلاف بروكلين ووالديه

دبي - فريق التحرير: في مقابلة جديدة، أعرب مارك أنتوني، صديق مقرب لعائلة بيكهام منذ عقود، عن رأيه حول الخلاف العائلي واصفًا إياه بأنه “مؤسف للغاية”.
وقال مارك لموقع The Hollywood Reporter: “ليس لدي ما أقوله عن ما يحدث مع العائلة. إنهم عائلة رائعة جدًا. أعرفهم منذ قبل ولادة الأولاد. أنا عرّاب كروز، وأنا قريب جدًا من العائلة.”
وأضاف النجم اللاتيني: “لكن ليس لدي ما أقوله عن ما حدث هناك. إنه لأمر مؤسف للغاية كيف تسير الأمور — لكن الطريقة التي تسير بها الأمور ليست الحقيقة بالكامل.”
وفي الواقع، تم ذكر مارك في الشكاوى العلنية التي قدّمها بروكلين ضد عائلته. فقد زعم بروكلين أن فيكتوريا تدخلت خلال رقصته المخطط لها مع زوجته نيكولا بيلتز في حفل زفافهما عام ٢٠٢٢. وقال بروكلين إنه عندما خرج إلى حلبة الرقص، دعا مارك “أجمل امرأة في القاعة”، وأن فيكتوريا خرجت ورقصت مع ابنها، في حين خرجت نيكولا من القاعة باكية.
يُذكر أن بروكلين بيكهام أصدر بيانًا طويلًا حول مشاكله العائلية وشرح فيه سبب عدم رغبته في إصلاح علاقته المتوترة مع والدَيه، ديفيد بيكهام وفيكتوريا بيكهام.
