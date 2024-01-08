شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11قطاعًا بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها "التعبئة والتغليف" بنسبة 3.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، ارتفع 11 قطاعًا على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.6%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.2%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.1%، وصعد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والعقارات بنسبة 0.9%، 0.7%، على التوالي.

وقفز قطاعا البنوك، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.6%، وزاد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5%، ثم قطاعا مواد البناء، والسياحة والترفيه بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.01%، فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 0.5%، أعقبه قطاعا الخدمات التعليمية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.4%، يليهما قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.3%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.01%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.751 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 121.7 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.75% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.96%، والعرب على 7.29%، واستحوذت المؤسسات على 18.17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.82%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 100.8 مليون جنيه، 62.9 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، 50.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 118.4 مليون جنيه، 101.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 25344 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 30675 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 10789 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 5764 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 8250 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 6486 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 1499 نقطة.